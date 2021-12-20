المساجد تقيم صلاة الاستسقاء

بسبب تأخر سقوط الأمطار ببعض الولايات

أقيمت عبر جميع مساجد الجمهورية، الاثنين ”صلاة الاستسقاء”، بعد تسجيل تأخر سقوط الأمطار بالعديد من ولايات الوطن.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد أكدت في وقت سابق تلقيها لطلبات ملحة بخصوص ضرورة إقامة صلاة الاستقساء، بعد تأخر سقوط الأمطار بالعديد من ولايات الوطن.

وأكد في هذا الخصوص، محمد زغداني، نائب مدير مكلف بالإعلام لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في تصريح لوكالة الأنباء، ان الدعوة لصلاة الاستسقاء من سنن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والذي كان يخرج بأصحابه للصلاة والدعاء تضرعا لله تعالى كلما شح الغيث وجفت الأرض.

واضاف انه وبالرغم من التساقط المعتبر للأمطار ببعض ولايات الوطن خلال الأسابيع الماضية، الا ان ولايات اخرى تعاني منذ فترة من شح الأمطار وهو ما يدعو إلى اقامة صلاة الاستسقاء عبر جميع مساجد الوطن في صورة لتضامن المؤمنين جميعا ولدعوة الله من اجل ان يمن على هذه الأرض الطيبة بالغيث المغيث المبارك النافع غير الضار.

يذكر ان الوزارة كانت قد راسلت كافة مديريات القطاع من أجل إقامة صلاة الاستسقاء أمس الاثنين على الساعة العاشرة صباحا.

وطالبت ذات الجهة الأئمة ”باغتنام كل متاح للتذكير بأحكام صلاة الاستسقاء وآدابها، ومنها التوبة والاستغفار ورد المظالم والتحلل منها، كصلة الأرحام والصيام قبل الصلاة وإخراج الصدقات تحقيقا لمعاني التكافل الاجتماعي”.