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الجزائر
أطباء ومرشدون صحّيون يكثفون حملاتهم مع اقتراب الشهر الفضيل

المساجد لتوعية المرضى بعدم الصوم في رمضان

كريمة خلاص
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المساجد لتوعية المرضى بعدم الصوم في رمضان
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لجأ العديد من الأطباء والمرشدين الصّحيين المنخرطين في جمعيات المرضى للتوعية بضرورة إتباع إرشادات الأطباء المتابعين لحالات المرضى المتعلقة بقرار الصوم في شهر رمضان، حيث استغلوا الأعداد الكبيرة للمصلين في صلاة الجمعة لتأكيد استعمال الرخصة التي منحها الله تعالى لعباده، كما قدموا دروسا مسجدية قبل المغرب لهذا الغرض.
وتوزّع هؤلاء عبر مساجد مختلفة احتكوا فيها بالمواطنين ودعموا آراءهم العلمية بآراء الأئمة الذين أكّدوا أن الإسلام دين يحفظ الأبدان قبل الأديان وأن الله يحب أن تؤتى رخصه وغيرها من الدلائل الواردة في القرآن والسنة.
ويؤكد الأطباء أن غالبية المرضى بنسبة تزيد عن 80 بالمائة يصرّون على الصوم، رغم المخاطر الطبية التي قد يتعرضون لها والتي قد تكون قاتلة، خاصة لمرضى السكري أو ارتفاع الضغط الدموي الذين يتطلب وضعهم الصحي متابعة طبية دقيقة وتناول الأدوية الموصى بها في مواعيدها. وتستقبل المستشفيات، حسب شهادات هؤلاء الأطباء، حالات عديدة لمرضى في وضع حرج لعنادهم ورفضهم الإفطار، رغم توصية الأطباء بمخاطر الصوم، وأغلبهم من المسنين.

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