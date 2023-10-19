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المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزّة غدا الجمعة

الشروق أونلاين
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المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزّة غدا الجمعة
أرشيف/ح. م
ستتمكن حوالي 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة غدا الجمعة، 20 أكتوبر، عبر معبر "رفح".

ستتمكن شاحنات المساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزّة غدا الجمعة، 20 أكتوبر، حسب ما نشرته اليوم “الجزيرة نت”.

فحسب ذات المصدر، تقوم السلطات المصرية بأجراء إصلاحات اليوم الخميس، على طريق معبر رفح وذلك تمهيدا لنقل المساعدات إلى القطاع.

ونقلا عن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قالت “الجزيرة نت” أنه ستدخل حوالي 20 شاحنة في البداية، وستقوم منظمة الأمم المتحدة بتوزيع هذه المساعدات داخل القطاع.

ووافقت سلطات الإحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يوم أمس الأربعاء وذلك بناء على طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن. مساعدات حصرتها في المواد الغذائية والمياه والأدوية.

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