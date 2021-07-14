المساعدات الجزائرية لتونس.. مسؤولون تونسيون يثمنون

قدمت الوزيرة ورئيسة الديوان بالرئاسة التونسية، نادية عكاشة، الشكر للجزائر على مساعدتها لبلادها في مواجهتها لجائحة كورونا، باسم الرئيس قيس سعيد، معتبرة هذا الدعم “لبنة أخرى في بناء علاقات الأخوة بين البلدين”.

وأكدت عكاشة، الثلاثاء، في تصريح صحفي عقب وصول المساعدات الجزائرية لتونس أن “التونسيين لن ينسوا هذه الالتفاتة من الجزائر، على الرغم من عدم توفر هذه الأخيرة على اللقاحات بكميات كافية”.

وأشارت عكاشة إلى أن تونس، وعلى رأسها قيس سعيد، “تقدر عاليا هذه المساعدات” التي تأتي لتعزيز أواصر الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين، في بناء علاقات “أقوى وأعمق” في كل المجالات.

كما دعا وزير الصحة التونسي، فوزي المهدي، السلطات الجزائرية إلى “فتح خط بري بين البلدين لتمكين الشاحنات التونسية من التزود بالأكسجين من المصانع الجزائرية”.

وقال المهدي، الثلاثاء، في تصريح صحفي عقب استقباله للمساعدات الجزائرية أن بلاده “تعول كثيرا على الدولة الجزائرية لتمكينها من كميات إضافية من اللقاحات والأكسجين”، ودعا السلطات الجزائرية لفتح خط بري للشاحنات التونسية.

وثمن الوزير التونسي الموقف التضامني للجزائر تجاه بلاده، مؤكدا أن ذلك “ليس بالأمر الغريب عنها”، حيث وصف هذه الهبة بـ”المبادرة النبيلة التي لا تعد غريبة عن الجزائر”، لافتا إلى أن هذه المساعدات “جاءت في الوقت المناسب”.

ومن جهته، ثمن وزير الدفاع التونسي، ابراهيم البرتاجي هذه الخطوة، مذكرا بأن تونس “تمر بمرحلة صعبة من الجانب الصحي”، وهي اليوم “بحاجة إلى كميات إضافية من اللقاحات”.

بالصور.. بن بوزيد يصل تونس ويعلن وقوف الجزائر معها

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، الثلاثاء 13 جويلية، اثر وصل الوفد الجزائري المرافق له إلى تونس، وقوف الدولة الجزائرية مع شقيقتها الجمهورية التونسية في جميع الأحوال و إعطاء يد العون لها.

وجاء في بيان لوزارة الصحة “كان في استقبال الوفد الجزائري كل من وزير العدل التونسي و الوزيرة المستشارة، مديرة ديوان رئاسة الجمهورية التونسية، السيدة نادية عكاشة و وزير الصحة الدكتور فوزي المهدي”.

وبهذه المناسبة تابع البيان “قدم وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، تحيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون إلى نضيره رئيس الجمهورية التونسية خاصة و إلى الشعب التونسي الشقيق عامة، وأن وقوف الدولة الجزائرية مع شقيقتها الجمهورية التونسية في جميع الأحوال و إعطاء يد العون إليها واجب لتجاوز محنة انتشار و تنامي عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19.”

كما أضاف الوزير أن الهبة التضامنية التي تحتوي على معدات طبية و مستلزمات طبية و أدوية، إضافة إلى 250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا و شاحنات من الأكسجين، لتعبير على أن الجزائر لن و لا تذخر جهدا في مساعدة الشعب التونسي الأصيل و دولة تونس الشقيقة.

بن بوزيد يتوجه إلى تونس لهذا السبب!

توجه وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الثلاثاء، إلى تونس على رأس وفد هام بينه أعضاء من اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا.

وجاء في بيان للوزارة “بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، و بالتنسيق مع الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يتوجه اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021 على الساعة الرابعة مساء (16:00)، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة إلى الجمهورية التونسية الشقيقة. يرافقه في هذه المهمة، أعضاء من اللجنة العلمية لرصد و متابعة فيروس كورونا”.

وتابع البيان “خصصت الدولة الجزائرية لهذه العملية طائرتين تحتوي على هبة تضامنية، ما يقارب العشرون (20) طن من معدات طبية وأدوية و مستلزمات الوقاية و 250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، مساهمة من الدولة الجزائرية في تعزيز و تقديم الدعم للجمهورية التونسية الشقيقة في مكافحة جائحة كوفيد-19”.