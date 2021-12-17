المساكني: “أعرف بلايلي جيدا وأتمنى التسجيل مجددا في شباك مبولحي”

أشاد مهاجم المنتخب التونسي، يوسف المساكني بالمدرب مجيد بوقرة، وأكد أنه يعرف جيدا يوسف بلايلي.

وقال المساكني في ندوة صحفية الجمعة، في رده على سؤال حول مدى معرفته لتكتيك، بوقرة لما كان في الدحيل القطري: ” بوقرة ما شاء الله عليه، أعرف بلايلي جيدا، أعرفه أكثر مما أعرف بوقرة، ونتمنى مباراة أخوية”.

وفي تعليقه على الهدف الذي سجله في مرمى مبولحي، في كأس إفريقيا 2013، قال المساكني: ” هذا لا يمنحنا أسبقية، هدفي مرمى مبولي ذكرى جميلة، وأتمنى التسجيل في مرماه مجددا”.