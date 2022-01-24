المساكني: لا نبخل على تونس بنقطة عرق

أخبار الكان

إبراهيم سعيد: صلاح لم يقدم 3% من مستواه مع الفراعنة

قال إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر الأسبق، إن محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة هو الأفضل بين لاعبي الفريق المشارك حالياً في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون. وأكد إبراهيم سعيد أن الشناوي هو الوحيد الذي يؤدي بروح قتالية عالية مع منتخب مصر. وعن مستوى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قال: “هل هذا هو مستوى صلاح الذي يقدمه مع ليفربول؟ لا يوجد أحد فوق النقد”. وأضاف: “صلاح كقائد للمنتخب لا يتحدث مع اللاعبين أو الجهاز الفني، ومع منتخب مصر لم يقدم 3% من مستواه الطبيعي”. وأشار إلى أن صلاح لا يوجه اللاعبين بالطريقة التي تستنفر قواهم موضحاً أن اللاعب يجب أن يتسلح بالروح القتالية التي تساعد المنتخب المصري على النجاح كقائد يحمل الشارة.

وتابع: “من يحمل شارة قيادة منتخب مصر هو أقوى شخص داخل الملعب بعد المدير الفني، عندما كنت لاعباً في المنتخب أعطيت النصائح والتعليمات لزملاء أكبر مني فما بالك بقائد المنتخب”. وأكد سعيد أن هناك أشياء لا تعجب محمد صلاح في منتخب مصر، وهو ما يظهر على ملامحه وتعبيراته، ولكنه كقائد لا يتدخل لتغييرها.

بونو يعود لتدريبات الأسود.. وحكيمي يواصل الغياب

علم من مصادر قريبة بالمنتخب المغربي، الذي يخوض كأس الأمم الإفريقية حاليا في الكاميرون، أن الحارس ياسين بونو عاد للتدريبات، بعدما تغيب يوم السبت على إثر شعوره ببعض الانزعاجات والآلام على مستوى الساق.

وقال المصدر، إن أشرف حكيمي يواصل الغياب، حيث يخضع لعلاجات مكثفة بمقر إقامة الأسود، تحت إشراف الطاقم الطبي. وأضاف: “بونو استجاب للعلاج بسرعة، وسيكون حارس المنتخب أمام مالاوي في ثمن النهائي”. وتابع: “لم يشأ وحيد خليلوزيتش مدرب الأسود، المغامرة بحكيمي، وأبقاه بعيدا عن الحصة التدريبية لليوم الثاني تواليا”. وحال غاب حكيمي عن مواجهة مالاوي، فإن سامي مايي أو محمد الشيبي سيعوضه في الرواق الأيمن.

وزير الرياضة المصري يحفز الفراعنة قبل موقعة كوت ديفوار

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، علي دعم منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة كوت ديفوار، غدا الأربعاء، في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية، أن صبحي أجرى اتصالا هاتفيا ببعثة منتخب بلاده، وعدد من اللاعبين، في إطار التحفيز المعنوي والمساندة للبعثة قبل المواجهة المرتقبة. وقال صبحي إن مكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية، والتفوق التاريخي لمصر في البطولة، وتحقيقها اللقب سبع مرات، هو أمر مهم للغاية، مشيرا إلى ثقته في الجيل الحالي للمنتخب، وقدرته على تقديم أفضل ما لديهم من أداء وعروض، للفوز في مباريات البطولة وتحقيق لقبها. وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى دور الستة عشر، عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة، التي ضمت أيضا منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

الشناوي يستلهم روح الحضري في مواجهة كوت ديفوار

يدخل منتخب مصر الأول، اختبارا صعبا حين يواجه نظيره الإيفواري في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي الفراعنة بمنافسهم منتخب كوت ديفوار مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، بمدينة دوالا الكاميرونية. ويأمل محمد الشناوي حارس الفراعنة في استلهام روح عصام الحضري حارس مرمى مصر السابق ومدرب حراس المرمى الحالي بجهاز البرتغالي كارلوس كيروش، للتألق في مواجهة المنتخب الإيفواري. وتألق عصام الحضري دوما في مواجهاته أمام منتخب كوت ديفوار خلال مشواره مع الفراعنة خاصة في بطولتي أمم إفريقيا 2006 و 2008.

ولعب عصام الحضري في تلك النسخة مباراتين أمام كوت ديفوار الأولى بدور المجموعات وانتهت للفراعنة 3 ـ1. ونجح الحضري في قيادة منتخب مصر لحصد لقب بطولة الأمم الإفريقية للمرة الخامسة في تاريخه، والتي جاءت على حساب منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح.

وحافظ الحضري حارس الفراعنة في ذلك الوقت على شباكه نظيفة ليصل المنتخبان لركلات الترجيح وسط حضور أكثر من 80 ألف مشجع مصري بستاد القاهرة الدولي.وتصدى عصام الحضري لركلتي ترجيح من أقدام ديدييه دروجبا وبكاري كونيه، فيما أضاع عبد الحليم علي ركلة جزاء للفراعنة، لتفوز مصر باللقب الإفريقي الخامس في تاريخها.

وفي مدينة كوماسي الغانية، نجح المنتخب المصري في إسقاط منتخب الأفيال بالدور نصف النهائي بنتيجة 4/1، ليصل الفراعنة لنهائي البطولة. وواصل عصام الحضري تألقه والدفاع عن عرينه أمام هجمات منتخب كوت ديفوار الشرس، ليقود منتخب بلاده لتحقيق فوز كبير على الفيل الإيفواري بأربعة أهداف مقابل هدف. سجل للفراعنة في ذلك الوقت عمرو زكي هدفين، بجانب أحمد فتحي ومحمد أبو تريكة، فيما سجل لمنتخب كوت ديفوار عبد القادر كيتا. وواصل المنتخب المصري مشواره بنجاح في البطولة محققا اللقب السادس في تاريخه والثاني على التوالي على حساب المنتخب الكاميروني بهدف محمد أبو تريكة.

خليلوزيتش يجهز مفاجأة اضطرارية لمالاوي

يستعد منتحب المغرب بقيادة مديره الفني وحيد خليلوزيتش لمواجهة مالاوي، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا. وعلم أن وحيد يضع ثقته في الحارس الاحتياطي منير المحمدي، من أجل سد الفراغ ومواجهة احتمال غياب الحارس ياسين بونو. ولم يتدرب ياسين بونو بسبب إصابة عضلية تعرض لها في التدريبات، وحرمته من المشاركة في المران مع زملائه.

ورغم أن الإصابة تبدو غير مقلقة، إلا أن خليلوزيتش يجهز منير المحمدي، ليحرس عرين الأسود، في حال لم يكن بونو جاهزا للمباراة.

ولعب منير المحمدي في المباراة الثالثة أمام الجابون، وأكد جاهزيته واستعداده ليتحمل المسؤولية، في حال اعتمد عليه وحيد خليلوزيتش. وتأهل منتخب الأسود لهذا الدور، بعد تصدره المجموعة الثالثة بـ7 نقاط، من فوزين على غانا (1-0) وجزر القمر (2-0) وتعادل مع الجابون (2-2). وتبحث الكرة المغربية عن التتويج الإفريقي الثاني، حيث تملك خزينتها لقبا واحدا، فازت به في نسخة 1976 بإثيوبيا.

صافرة جزائرية لمواجهة السنغال والرأس الأخضر

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن الطاقم المكلف بإدارة مواجهة السنغال والرأس الأخضر، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية الجارية بالكاميرون. وتلعب المباراة عشية غد، على ملعب مدينة بافوسام، حيث سيدير الجزائري لحلو بن براهم اللقاء كحكم ساحة، فيما سيكون مواطنه مهدي عبيد شارف مسؤولا عن غرفة الفيديو المساعد. ويساعد الحكم الرئيسي لحلو بن براهم، كل من فيديريك إيميل من السيشل، ومحمدو يحيي من النيجر، أما في غرفة الفيديو المساعد، فتم تعيين إلى جانب مهدي عبيد شارف، حكمين عربيين هما المصري محمود البنا زكرياء مصطفى، والتونسي خليل حساني. وشهدت البطولة الحالية حضور التحكيم الجزائري بشكل مميز، بتواجد لحلو بن براهم ومهدي عبيد شارف ومصطفى غربال وعبد الحق ايتشعلي ومقران غوراري.

أحمد سامي يُبرز أهمية مواجهة كوت ديفوار

شدد أحمد سامي المدير الفني لسموحة، على صعوبة مواجهة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال سامي في تصريحات إذاعية: “مباراة مصر وكوت ديفوار ستحدد فرص وشكل الفراعنة قبل مواجهة السنغال في اللقاء الفاصل على الصعود للمونديال”. وأشار: “أتخوف بشدة على منتخب مصر من الظهور بنفس المستوى والأداء الذي ظهر به الفراعنة في المواجهات الـ 3 الأولى بالمجموعة”. وزاد أحمد سامي: “منتخب كوت ديفوار لم يظهر بالشكل المطلوب أمام سيراليون وغينيا الاستوائية، ولكن الأداء تتطور وارتفع أمام منتخب الجزائر”. وتابع: “مواجهة مصر وكوت ديفوار سوف تساعد كيروش في اختبار طريقة اللعب والعناصر التي سوف يعتمد عليها في فترة ما بعد كأس الأمم”. وأكد: “لن يفرق مع مصر خوض المواجهة الثانية في تصفيات المونديال خارج الديار، ولكن أخشى من استمرار الفراعنة على نفس الأداء غير المطمئن”. وأتم: “أتمنى أن يفوق منتخب مصر من أزماته الفنية الحالية، ويعود لتقديم الأداء والنتائج الجيدة خاصة أن لقاء كوت ديفوار سيكون مرايا للقاء السنغال”.

مدرب منتخب المغرب: حظوظنا متساوية مع الكونغو الديمقراطية

أكد البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب، أنَّ قرعة مونديال قطر، التي أوقعت الأسود في مواجهة الكونغو الديمقراطية، جاءت متوازنة للأسود. وقال وحيد، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المغربي: “الحظوظ متساوية 50% لكل طرف، رغم أنه كان من الممكن أن يكون الخصم أصعب قياسًا بالمباريات الأخرى”. وزاد: “سيكون لدينا مُتسع من الوقت من أجل الاستعداد لهذا الاصطدام، وسنستعد لهذه المباراة من جميع المستويات، لنكون في الموعد ونحقق الهدف المنشود”.

وأتم: “الآن أركز على المباراة الهامة التي تنتظرنا أمام مالاوي في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، وسيأتي الوقت للحديث عن مواجهة الكونغو الديمقراطية”. وتقام مباريات الذهاب على ملاعب منتخبات المستوى الثاني، فيما تجرى مواجهات الإياب الحاسمة بملاعب منتخبات المستوى الأول، علما بأن المونديال القطري سيقام في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين. ويشارك المغرب، الذي بلغ المونديال 5 مرات، بالمرحلة النهائية وهو منتشيا بنتائجه الإيجابية، حيث كان الوحيد من بين المنتخبات الـ 40 التي شاركت في مرحلة المجموعات، الذي فاز بجميع مبارياته الـ 6، ليحصد العلامة الكاملة. وكان المغرب قد منح الكرة العربية أول نقطة في تاريخها بكأس العالم، عندما تعادل (1-1) مع بلغاريا بنسخة المكسيك 1970، كما أنه أول منتخب عربي وإفريقي يجتاز الدور الأول، عقب صعوده للأدوار الإقصائية بنسخة المكسيك 1986.

متعب: هذا سلاح الفراعنة لتجاوز كوت ديفوار

أكد عماد متعب، نجم منتخب مصر السابق، أن مواجهة السنغال في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، ستكون غاية في الصعوبة ليس للفراعنة فقط وإنما لأسود التيرانجا أيضا. وقال متعب في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس”: “مصر لها باع كبير في القارة السمراء والجميع يعرف ذلك وجميع مواجهات المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال قوية ولن يكون فيها أي مباريات سهلة”. وأضاف “لاعبو منتخب مصر قادرون على الفوز وتحقيق حلم الملايين بالتواجد في كأس العالم، المنتخب الآن يحتاج للدعم والمساندة قبل مواجهة كوت ديفوار والابتعاد عن أي انتقادات وتأجيل الحساب لما بعد البطولة”.

وتابع متعب “منتخب مصر يستطيع تجاوز عقبة الأفيال بالتنظيم الجيد واستغلال أخطاء الدفاع الإيفواري، التي تعد نقطة الضعف الأبرز لديهم”. وأشاد نجم الأهلي السابق، بتألق شباب الأحمر في بطولة كأس الرابطة وظهور مواهب مميزة من قطاع الناشئين، مشيرا إلى أنها تجربة جيدة للفريق. واختتم تصريحاته بأن “بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، خانه التعبير بإدلاء تصريحات عن عقده أمام الإعلام، لأن مثل هذه الأمور يجب أن تناقش في الغرف المغلقة”.

كوليبالي قائد السنغال: متحمسون لعبور كاب فيردى.. ولسنا مرشحين للفوز بأمم إفريقيا

أبدى كاليدو كوليبالي، قائد منتخب السنغال ، استعداد منتخب بلاده للفوز بمواجهة كاب فيردى فى المباراة المرتقبة التى تجمع المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال كوليبالى خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، “نحن متحمسون ونعلم أننا حريصون على اجتياز هذه الجولة، نعلم أنها مباراة ستكون صعبة، السنغال ستبذل قصارى جهدها لعبور المباراة”.

وأضاف قائد السنغال، “يجب أن نتحدث عن الجماعية وليس الفردية، فنحن جميعًا مستعدون، لقد عملنا هذا الأسبوع على التركيز على كاب فيردي، لا يوجد مزاح، نحن متحمسون”.

وتابع، “الصحافة ترشحنا للفوز باللقب، لم نقل ذلك أبدًا ولكن يناسبني أن أسمع أن الناس يعتقدون أننا لسنا المفضلين، التعليقات تصلني، هذا يثبت أن السنغال لا يزال فريقًا رائعًا”. وواصل، “مررنا بلحظات صعبة لأننا لم نسجل، لكنني أثق بهم (زملائي)، حقيقة عدم تسجيل النقاط أو صرف الأموال تشجعني، أعلم أنه يتعين علينا إظهار المزيد على أرض الملعب، يمكننا أن نفعل ما هو أفضل”. وأتم: “الخطاب الذي يجب أن ألقيه على اللاعبين عشية المباراة هو أنه لا ينبغي لومنا على أي شيء، نحن بحاجة إلى حالة ذهنية جيدة لنعيد الفرح الذي يستحقه الناس “. وحسم منتخب السنغال تأهله لدور الستة عشر في أمم إفريقيا، بعدما تعادل سلبيا مع نظيره منتخب مالاوى، في المواجهة التي أقيمت بينهما الثلاثاء الماضي، على ملعب “كويكونج” ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من البطولة. ورفع منتخب السنغال رصيده إلى 5 نقاط تربع بهم على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية وحسم تأهله للدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا، لذلك سيواجه كاب فيردي.

المساكني: لا نبخل على تونس بنقطة عرق

تحدث يوسف المساكني، قائد منتخب تونس، عن الفوز الثمين الذي تحقق على حساب نيجيريا، وقاد نسور قرطاج لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال المساكني في تصريحات للتلفزيون التونسي “تألمنا بعد التجريح في لاعبي تونس بعد الخسارة أمام جامبيا في ختام دور المجموعات”. وأضاف “قمنا بالرد داخل المستطيل الأخضر، إن شاء الله سنذهب بعيدًا في البطولة الإفريقية”.

وشدد “لا نبخل على منتخب بلادنا بنقطة عرق، نقدم ما بوسعنا لإسعاد الشعب التونسي، نحمل على عاتقنا مسئولية ضخمة”.

ونوه المساكني “النقد يقوينا، نحرص على الذهاب بعيدًا في البطولة، نحتاج لدعم الجمهور التونسي. وعدنا المدرب منذر الكبير، بعد إصابته بكورونا، بالتأهل لدور الثمانية، وتمت المهمة بنجاح”. وحول الهدف الذي سجله في نيجيريا، علق “اتفقت مع دراجر على التمرير لي بهذه الطريقة، تقدمت بالكرة وشعرت بأنني قادر على التصويب، وسددت بنجاح داخل الشباك”. وأتم “المدرب يتواصل معنا عبر الاتصال المرئي، نهديه العبور لربع النهائي، كما نهدي الفوز لزملائنا المصابين بكورونا، نتمنى عودتهم لكتابة ملحمة جديدة للكرة التونسية”.

الجريء يوجه رسالة حماسية بعد الإطاحة بنيجيريا

عبر رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء، عن سعادته الكبيرة بفوز نسور قرطاج على نيجيريا (1-0)، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وقال الجريء، عبر حسابه على “فيسبوك”: “الحمد لله! كم كانت سعادتنا كبيرة بانتصار منتخبنا الوطني.. عزيمة أبنائه الذين قاتلوا طوال المباراة، وإصرار الجميع على تشريف الراية الوطنية، صنع نجاح تونس في هذا المحفل الرياضي الكبير”. وتابع: “منذ اليوم سنطوي صفحة مقابلة نيجيريا، لينطلق الجميع في العمل بكل جدية وثقة في النفس، ورغبة جامحة في مواصلة المشوار، ومواصلة فرحة تونس.. مبروك لتونس.. تونس تجمعنا وتوحدنا.. تونس تعيش”.

وكان الجريء قد شارك نسور قرطاج فرحتهم في حجرات الملابس، حيث كان أول المهنئين لهم بالفوز على نيجيريا.

خطأ كارثي يظلم الغابون أمام بوركينا فاسو

ارتكب طاقم التحكيم لمباراة الغابون وبوركينا فاسو خطأ فادحا، في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ومع اقتراب المباراة من نهاية وقتها الإضافي، كان الحكم المساعد يرفع الراية على لاعب الغابون الذي تسلم كرة وهو ما يزال في منطقة فريقه وخلف خط المنتصف، وانطلق بها منفردا، ولكن الحكم المساعد الثاني رفع الراية مخالفا بروتوكول “الفار”، بالتمهل حتى تنتهي الهجمة ويعود الحكم الأول للفار للتأكد من سلامة الحالة.

ولو ترك اللاعب منفردا لكاد أن ينهي المباراة بالهدف الثاني القاتل، ولكن، الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه أبقى على نتيجة المباراة التعادل، خاصة وأن الغابون يلعب منقوصا منذ الدقيقة 67 بعد طرد لاعبه سيدني أوبيسا. ولجأ الفريقان إلى الاحتكام بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وحقق منتخب بوركينافاسو الفوز بفارق الركلات، وهو ما يعمق الظلم للمنتخب الغابوني، الذي لو سجل الهدف من حالة الانفراد لحقق الفوز وتأهل للدور ربع النهائي.

عمل مساعدا في اتحاد العاصمة

مدرب كوت ديفوار بوميل على خطى رينارد

يخوض منتخب مصر اختبارا صعبا أمام منافسه كوت ديفوار، غدا الأربعاء في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

ولم ينل منتخب كوت ديفوار شرف تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية سوى مرتين فقط في نسختي 1992 و2015، ولكن الأفيال يحلمون باستعادة زعامة القارة السمراء هذه المرة تحت قيادة الفرنسي باتريس بوميل.

باتريس بوميل تولى قيادة المنتخب الإيفواري في مارس 2020، ولكنه فشل في تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2022، إلا أن الاتحاد الإيفواري قرر استكمال تجربة المدرب الفرنسي أملا في نجاح مميز في الكان.

باتريس بوميل صاحب الـ 43 عاما كان لاعبا مغمورا في صفوف نيم الفرنسي في خط الوسط تحديدا، واعتزل مبكرا وعمره 22 عاما، وعمل في البداية معدا بدنيا مع مونبيليه في عام 2003. واتجه بوميل إلى عالم التدريب بعد الحصول على الدراسات اللازمة عام 2005 مساعدا للمدرب ريجيس بروارد في أولمبيك نيم، قبل أن تسنح له الفرصة للعمل مع المدرب البرتغالي القدير مانويل جوزيه في جهازه المعاون في منتخب أنغولا خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2010.

عمل بوميل مساعدا مع رينارد في قيادة اتحاد العاصمة عام 2011، ثم تحول معه إلى قيادة منتخب زامبيا وحقق إنجاز التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2012، وتولى المهمة بشكل مؤقت لمدة مباراتين ثم انتقل مع رينارد لقيادة منتخب كوت ديفوار. بوميل كان شريكا مع هيرفي رينارد في تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية 2015 مع كوت ديفوار، وانتقل معه مساعدا في منتخب المغرب، قبل أن ينفصلا ليقود باتريس بوميل منتخب الأفيال منفردا.

يعتمد بوميل على طريقة (4-3-3) بشكل دائم مع منتخب كوت ديفوار، ولم يقم بتغييرها سوى مرات معدودة إلى (3-4-3) في تجارب ودية أمام بلجيكا واليابان ومواجهة مدغشقر في تصفيات أمم إفريقيا، والكاميرون ومالاوي في تصفيات المونديال. ويجيد المدرب الفرنسي استغلال التحولات الدفاعية والهجومية، في ظل امتلاكه السرعات الكبيرة في خط الهجوم مع وجود نيكولاس بيبي وماكس جرادل وأيضا ويلفريد زاها.

ويملك بوميل قوة ضاربة في خط الوسط مع كوت ديفوار، بوجود فرانك كيسي الذي يتألق معه بشكل لافت، وسجل 5 أهداف مع المدرب الفرنسي بجانب دور إبراهيم سانجاريه في خط الوسط. ويعتمد المدرب الفرنسي بشكل كبير على انطلاقات الظهير الأيمن سيرجي أورييه الذي صنع 5 أهداف مع الأفيال تحت قيادة بوميل من أجل اختراق دفاعات المنافسين.

السنغال بدون إصابات كورونا قبل مواجهة كاب فيردي

يدخل منتخب السنغال مواجهة كاب فيردى كامل العدد فى المباراة المرتقبة اليوم، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، وذلك بعد ظهور نتائج المسحات التي أجراها اللاعبون للتأكد من عدم إصابة بعض منهم بفيروس كورونا. ووفقا لما ذكره موقع ” galsenfoot” السنغالي، فإن نتائج مسحات كورونا التي أجراها لاعبو منتخب السنغال قبل 48 ساعة من مواجهة كاب فيردي، جاءت جميعها سلبية ليتأكد بذلك جاهزية جميع اللاعبين للمباراة.

وقال مدرب السنغال أليو سيسيه عن المباراة، “الجميع جاهز وما علينا إلا العمل وأن نتضامن كمجموعة لتحقيق أهدافنا فى هذه البطولة”. وحسم منتخب السنغال تأهله لدور الستة عشر في أمم إفريقيا، بعدما تعادل سلبيا مع نظيره منتخب مالاوى، في المواجهة التي أقيمت بينهما الثلاثاء الماضي، على ملعب “كويكونج” ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من البطولة. ورفع منتخب السنغال رصيده إلى 5 نقاط تربع بهم على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية وحسم تأهله للدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا، لذلك سيواجه كاب فيردي.

زيارة خاصة من رئيس كاف لمعسكر الحكام

حرص باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، على دعم الحكام المشاركين فى كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى الكاميرون وتستمر حتى 6 فيفري المقبل. وذكر الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم، أن موتسيبى قام بزيارة مقر إقامة حكام مباريات كأس أمم إفريقيا في مدينة دوالا بالكاميرون، مضيفة أن رئيس الكاف أكد مرة أخرى على دور حكام المباريات في النهوض بكرة القدم في إفريقيا.

وقال موتسيبى فى تصريحاته “خلال الأشهر القليلة الماضية، تحدثنا بحماس عن تطوير كرة القدم الإفريقية والنهوض بها.. لقد تحدثنا عن جعل كرة القدم الإفريقية من بين الأفضل في العالم.. لكن هذه لا يمكن أن تكون مجرد كلمات ومُثُل فقط، بل يجب أن تتبعها أفعال ملموسة ونتائج ملموسة”. وأضاف رئيس الكاف: “الحكام هم مفتاح مستقبل وتنمية كرة القدم الإفريقية.. أعد بالالتزام بالحكام تحت قيادتي وقيادة كاف إحدى الركائز ومجال التركيز المهم”.

حريق في ملهى ليلي راق بياوندي

أشار تقرير حكومي كاميروني إلى سقوط 16 قتيلا وإصابة ثمانية آخرين “حالاتهم خطيرة” جرّاء حريق ناجم عن ألعاب نارية في ملهى ليلي في العاصمة ياوندي. ويأتي ذلك في وقت تستضيف فيه البلاد مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. وأفادت وزارة الاتصالات في بيان أن “التقرير الأولي يشير إلى 16 قتيلا وثمانية مصابين حالاتهم خطيرة”، جراء الحريق “العرضي” الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح الأحد، في وقت تستضيف فيه البلاد مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وأحرقت النيران القاعة الرئيسية في الملهى الواقع بحي باستوس الراقي في العاصمة والذي تتخذه السفارات ومساكن الدبلوماسيين مقرا. وأوضحت الوزارة “المأساة التي نجمت عن انفجارات الألعاب النارية التي كثيرا ما تستخدم في هذه الأماكن، التهمت أولا سقف المبنى ما أدى إلى انفجارين قويين للغاية، ما تسبب في حالة من الذعر والتدافع”. وصرح مسؤول في هيئة الإطفاء لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا التحفظ عن هويته “عندما وصلنا كان هناك ذعر، اندلع حريق قوي ودخان كثيف”. وتابع المسؤول “أحصينا 16 قتيلا وخمسة جرحى”.

وقال حارس أمن كان موجودا خلال الحريق إن ذلك “حدث بسرعة كبيرة”. وأضاف “كانت الساعة بعد الثانية صباحا بقليل ويصل معظم الزبائن حوالي الثالثة صباحا… هناك الكثير من الضحايا”. ولاحظ صحفي في وكالة الأنباء الفرنسية وجود العديد من الأغراض المحترقة أمام النادي ما يشير إلى نشوب حريق، لكن واجهة المبنى لم تتضرر أو تتفحم. وتستضيف الكاميرون بطولة كأس الأمم الإفريقية رغم العنف المستمر في غرب البلاد حيث أعلن في 2017 مسلحون في مناطق ناطقة بالإنكليزية الانفصال عن الدولة التي تتحدث غالبية سكانها الفرنسية. ويُتهم الانفصاليون والقوات الحكومية بارتكاب فظائع في القتال الذي أودى بحياة أكثر من 3000 شخص وأجبر أكثر من 700 ألفا على الفرار من مناطقهم.

أبو تريكة والطرابلسي لجماهير الكرة العربية:

لا للتعصب.. نحن إخوة

وجّه محللا قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية ونجما كرة القدم السابقين، المصري محمد أبو تريكة والتونسي حاتم الطرابلسي، رسالة خاصة إلى الجمهور العربي تدعوهم إلى نبذ التعصب في تشجيع منتخبات بلادهم.

وفي “استوديو السبت” للدوري الإنجليزي الممتاز بقنوات “بي إن سبورتس”، علّق أبو تريكة على حظوظ المنتخبات العربية ومصر تحديدا في كأس أمم إفريقيا، كما تحدث عن تمنياته بتأهل جميع المنتخبات العربية المشاركة في الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية لكأس العالم في قطر 2022.

وقال نجم المنتخب المصري السابق “إن شاء الله كل الفرق العربية تكون موجودة في كأس العالم، وأتمنى التوفيق للجميع”، مضيفا “هناك رسالة أخرى، كرة القدم تجمع العرب ولا تفرقهم، لا للتعصب ولا للكراهية، ونتمنى الخير للكل، وفي النهاية هي لعبة كرة قدم لن تقدم أو تؤخر”.

ووافق الطرابلسي أبو تريكة، قائلا “أضم صوتي إلى محمد، لأنها كرة قدم في النهاية مهما كان، وأتمنى لكل المنتخبات العربية التأهل والترشح والوصول إلى كأس العالم والفوز بكأس إفريقيا، لكن في النهاية نحن إخوة، ويجمعنا العديد من النقاط المشتركة”. وتابع نجم المنتخب التونسي السابق “كيف لمباراة كرة قدم أو كلمة من هنا أو هناك أن تجعل الجماهير من هذا البلد أو ذاك يقوم بردة فعل خارجة عن السيطرة؟ نتمنى أن تصل الرسالة للكل أن كلنا واحد ولا يوجد بيننا مشاكل مهما كانت الظروف”.

وكانت بعض الجماهير العربية قد دخلت في خلافات فيما بينها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد خروج المنتخب الجزائري من أمم إفريقيا، والأداء المتواضع لبعض المنتخبات العربية الأخرى رغم تأهلها إلى دور الـ 16 في البطولة القارية.

مدرب غامبيا البلجيكي توم سانتفيت يفجر قنبلة

6 لاعبين في غرفة واحدة و”الكاف” لم يحترمنا

عبّر البلجيكي توم سانتفيت، مدرب منتخب غامبيا، عن غضبه الشديد من الظروف التي رافقت مشاركة المنتخب الغامبي في نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم التي تقام في الكاميرون، رغم نجاح غامبيا في الوصول إلى ثمن النهائي في مشاركتها الأولى.

وانتقد المدرب البلجيكي، خلال مؤتمر صحفي ظروف الإقامة التي يعاني منها المنتخب طوال فترة وجوده في الكاميرون، مشيراً إلى أن ما شهده في الكاميرون يعتبر استثنائياً في مسيرته الطويلة في ملاعب إفريقيا.

وقال سانتفيت: «يقيم 6 لاعبين في غرفة في فترة ينتشر فيها فيروس كورونا، كما أننا نسافر ساعتين قبل كل مباراة، الاتحاد الإفريقي لم يحترمنا، وهذا أمر مؤسف ومخجل، لقد قضيت 14 سنة في العمل في إفريقيا، ولم أشهد مثل هذه الصعوبات اللوجتسية».

وأضاف: «يجب أن أعبر عن فخري بمجهودات اللاعبين والطاقم الفني والاتحاد، ومن دون التضحيات التي يقومون بها، ما كان لنا أن نصل إلى هذا المستوى، لقد كنا في مجموعة قوية، ولكننا حققنا أهدافنا بطريقة ناجحة وحصلنا على ما نصبو إليه». وواجهت غامبيا، أمس، المنتخب الغيني في الدور ثمن النهائي، بعد حلولها ثانية في المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط. وانضمّ مدرب غامبيا إلى قائمة المدربين الذين تذمروا من الأزمات الكبيرة التي عاشوها في هذه المسابقة، حيث تذمرت بعض المنتخبات، وخاصة منها المنتخب الجزائري، من ظروف الإقامة وحالة الملاعب التي تعيقهم كثيراً.

رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

سعداء بالتحكيم.. وسيكازوي كان مريضا في لقاء تونس ومالي

يرى الرواندي سيليستن نتاجونجيرا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن التحكيم في كأس الأمم الإفريقية يسير بشكل جيد حتى الآن.

وشهدت النسخة الحالية من كأس الأمم التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل، عديد الحالات التحكيمية المثيرة للجدل أبرزها إنهاء مباراة مالي وتونس في الجولة الأولى من دور المجموعات قبل نهاية الوقت الأصلي وتحديدا عند الدقيقة 89، وكان حكم هذه المواجهة الزامبي جياني سيكازوي.

وقال نتاجونجيرا في تصريحات تلفزيونية: “بشكل كبير سعيد بالأداء التحكيمي الذي ظهر عليه الحكام في المباريات السابقة”.

وأضاف: “خضنا في مرحلة المجموعات فقط 36 مباراة وأظهر الحكام أداء مميز”.

وأكمل: “حكم الفيديو المساعد قدم الكثير من المساعدة والإضافات للبطولة في هذه النسخة». وانتقل رئيس لجنة التحكيم بالكاف للحديث عن الغامبي جاني سيكازوي.. قائلا: «الحكم كان مريضا والحرارة العالية أثرت عليه وعلى قراراته خلال مباراة تونس ومالي».وأتم: «سيكازوي استعاد عافيته وهو يتدرب حاليا، نحن نراقب دائما حالته البدنية».