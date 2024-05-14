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رياضة

المساكني يخطف الأضواء بهدف عالمي (فيديو)

عمر سلامي
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المساكني يخطف الأضواء بهدف عالمي (فيديو)
ح.م
يوسف المساكني

خطف النجم التونسي يوسف المساكني الأضواء في ربع نهائي كأس أمير دولة قطر، بهدف عالمي، سجله من خارج منطقة الجزاء.

واستغل لاعب نادي العربي تقدم حارس مرمى الدحيل صلاح زكريا ليسجل هدفا من خارج منطقة الجزاء، لكن هذا الهدف لم يكن كافيا لبلوغ فريقه المربع الذهبي.

وسجل المساكني ثنائية فريقه في د3 ود10، في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل بذلك الدحيل إلى نصف النهائي.

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