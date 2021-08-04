المستثمرون الشباب يطالبون بتمديد الامتيازات الجبائية

فقدت 40 بالمائة من رقم أعمالها

طالب رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، رياض طنكة، الحكومة بضرورة تمديد كافة إجراءات التسهيل المتخذة لصالح المؤسسات المصغرة خلال فترة كورونا، على غرار إلغاء غرامات تأخير المشاريع، بحكم أن الوضع الصعب والأزمة الاقتصادية مستمرة اليوم، في حين أن جل المؤسسات فقدت 40 بالمائة من رقم أعمالها بسبب تراجع النمو خلال السنتين الأخيرتين.

ويقول رياض طنكة في تصريح لـ”الشروق” إن الشركات والمؤسسات الاقتصادية ككل، خاصة تلك التى لا تزال مصنفة في بداية نشاطها، عرفت انكماشا في المردودية والإنتاجية بشكل كبير منذ شهر مارس 2020، أي مع بداية تفشي فيروس كورونا، مما انعكس سلبا على فارق الطلب والعرض.

ويؤكد طنكة أن الناتج العام السنوي لهذه الشركات شهد تراجعا حادا، وانخفاضا في رأس المال، مما جعل اغلب المؤسسات تتفادى استغلال الفائض المحقق في الاستثمار، خاصة وأن الاحصائيات المتواجدة لدى الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب تؤكد أن معظم الشركات عرفت انخفاضا في رقم الأعمال السنوي مقارنة بالسنوات التى سبقت الأزمة الصحية بنسبة 40 بالمائة.

وطالب المتحدث بتمديد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالح المؤسسات الاقتصادية مع بداية الوباء، على غرار تأجيل دفع المستحقات الجبائية وغير الجبائية من دون عقوبات تأخير أو حتى قرار تمديد الإعفاء على عقوبات التأخر في انجاز المشاريع، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية حتى تحافظ على ديمومة المؤسسات الخاصة، ولتفادي إعلان إفلاسها في هذا الظرف الذي يفرض حركية اقتصادية، وضرب طنكة مثالا بعقوبات تأخير المشاريع، المحددة بداية من تاريخ 15 مارس 2020 إلى 07 جويلية 2020، ولم يتم تمديدها بعد ذلك.