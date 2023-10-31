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اقتصاد
بغرض متابعة الإنجاز وحصر مختلف العراقيل

المستثمرون مدعوون إلى تحديد وضعية مشاريعهم عبر المنصة الإلكترونية

ف. ع
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المستثمرون مدعوون إلى تحديد وضعية مشاريعهم عبر المنصة الإلكترونية
أرشيف

دعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في بيان لها الثلاثاء، جميع المستثمرين المسجلين على مستوى شبابيكها إلى تحديد وضعية مشاريعهم عبر منصتها الإلكترونية، بغرض وضع قاعدة بيانات تتضمن مؤشرات خاصة بمتابعة مدى تقدم مرحلة الإنجاز، وكذا لحصر مختلف العراقيل التي تعترض حاملي هذه المشاريع.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع لوحة قيادة تتضمن المؤشرات الخاصة بمتابعة مدى تقدم مرحلة الإنجاز، وكذا لتحديد الأسباب والعوامل التي تحول دون التجسيد الفعلي للمشاريع المسجلة، في انتظار التشغيل البيني لأنظمة المعلومات للإدارات المعنية بإجراءات الاستثمار مع المنصة الرقمية للمستثمر، الذي سيسمح بمتابعة دقيقة وآنية لعمليات اقتناء السلع والخدمات المعنية بالاستفادة من المزايا، حسب البيان.
ولهذا المسعى يتوجب على حاملي المشاريع والمستثمرين ملء الاستبيان المتوفر عبر الموقع الإلكتروني للوكالة والنقر على الرابط المعنون “وضعية تقدم إنجاز مشروعي”، يقول البيان.
وأشارت الوكالة في هذا الإطار، إلى أن هدفها “يتجاوز تحقيق سقف معين من عدد المشاريع المسجلة إلى عدد المشاريع التي دخلت فعلا في مرحلة الإنجاز، وكذا عدد مناصب الشغل التي تم استحداثها فعلا وتحديد العوائق التي يواجهها المستثمرون من أجل مرافقتهم عبر توفير كل الظروف التي تسمح بتسريع وتيرة تقدم الإنجاز”.
كما لفتت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى عملها بجهد على توفير كل شروط تنفيذ الأحكام الجديدة التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد الذي مرت سنة على دخوله حيز التنفيذ، وكذا على تبسيط كل الإجراءات وتسهيلها وإضفاء الشفافية وإزالة العراقيل البيروقراطية، فضلا عن تحسين ظروف استقبال حاملي المشاريع وفتح قنوات الاستماع إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم والرد على شكاويهم.

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