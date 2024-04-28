المستثمرون يرحبون بقرار خفض الفوائد البنكية على القروض

"كريا" يعتبره ثمرة للمشاورة الدائمة مع السلطات العمومية

ثمن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في بيان الأحد، قرار خفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية والذي أعلن عنه السبت وزير المالية، لعزيز فايد.

وجاء في البيان: “يرحب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالقرار الذي أعلنه لعزيز فايد، وزير المالية، والمتعلق بخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية على مستوى البنوك الناشطة في الساحة المصرفية”.

واعتبر المصدر ذاته أن هذا القرار يعد “ثمرة للمشاورة الدائمة بين السلطات العمومية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أين حظي بتقدير وترحيب كبير من قبل المتعاملين الاقتصاديين”.

كما أن القرار “يعزز زخم الاستثمارات الجارية في بلدنا ويمهد الطريق لفرص واعدة لمواجهة التحديات الفورية والمستقبلية لاقتصادنا الوطني”، يضيف المجلس في بيانه.

وفي سياق متصل، قال الخبير في المالية أبو بكر سلامي، إن نسبة النمو الاقتصادي التي بلغت 4.1 بالمائة، “مهمة جدا وتؤكد أن الاقتصاد الوطني في حالة جيدة”.

وأوضح سلامي لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح، للقناة الإذاعية الأولى، الأحد، أن ارتفاع نسبة النمو متعلق بمجموع أرقام الأعمال والذي شهد خلال سنة 2023 ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، الأمر الذي أدى إلى رفع الناتج الداخلي الخام في الجزائر.

وأضاف المتحدث في السياق ذاته، أن مجهود السلطات العمومية في زيادة الإنفاق العام، ساهم كذلك في رفع الحركية الاقتصادية، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي الحالي وفق النسبة المعلن عنها هو وضع يبشر بالخير.

من جهة أخرى، أكد سلامي أن السلطات الجزائرية قامت بإصلاحات عديدة في القطاع المالي، على غرار تعديل المنظومة القانونية وتقديم تسهيلات للمستثمرين، مؤكدا أن نتائج هذه الإصلاحات ستظهر على المدى المتوسط، كما شدد على ضرورة مرافقة البنوك لهذه الحركية والإصلاحات، لتوفير مناخ مالي مناسب ومحفز للاستثمار.