المستجيرون من الرّمضاء بالنّار!

نُكبت الأمّة في الأيام الماضية نكبة جديدة تضاف إلى النكبات المتوالية التي منيت بها في القرن الأخير.. نكبةٌ ليست في تعداد الخسائر والضحايا، بقدر ما هي في جرعة الذلّ التي تجرّعتها الأمّة بسببها.. كان الظانّون يحسبون أنّ الكيان الصهيونيّ الباغي يحتلّ الأرض المباركة وحدها، إذ به يتبيّن أنّه يحتلّ أكثر الدول العربية المسلمة! فها هو في طريقه إلى العلوّ الكبير، تحلّق طائراتُه حيثما تشاء في أجواء المسلمين، وتقصف أينما تختار، وتتزوّد بالوقود متى ومن حيث شاءت، وتعود إلى مرابضها في الأرض المحتلّة آمنة مطمئنّة! ((وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا)).

كنّا نبكي غزّة لِما حلّ بها من أهوال، ولكن تبيّن لنا أنّ غزّة –برغم الفاتورة الفادحة التي تدفعها- هي وحدها الحرّة في عالمنا العربيّ، إضافة إلى أحرار اليمن؛ غزّة قلب الشّام المباركة، التي أبت أن تذلّ أو تهون، وأبى رجالها أن يعطوا الدنية في دينهم أو يرضخوا لعدوّ صلف لا يحفظ عهدا ولا يرعى ميثاقا، ولا تردعه غير المواجهة والصّمود.

في يوم الثلاثاء الماضي، وفي وضح النّهار، انطلقت طائرات حربية صهيونيّة وعبرت أجواء دول عربية مسلمة، هي الأردن والسعودية، أو سوريا والعراق، لتقصف في دولة عربية مسلمة، في محاولة لاغتيال قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس! قطعت الطائرات مسافة لا تقل عن 3500 كم بين الذهاب والإياب، وتزودت بالوقود مرة على الأقل خلال رحلتها، ثمّ عادت إلى مرابضها في الأرض محتلة، ولعلّ طياريها كانوا يتبادلون الأنخاب على وقع التصفيق والهتاف، لأنّهم أمنوا أن يتمّ استهداف طائراتهم! ومَن مِن العرب يجرؤ على استهداف الطائرات الصهيونيّة؟! العرب مهمّتهم هي فقط محاولة إسقاط الصواريخ الإيرانية أو اليمنية التي تتّجه إلى الصهاينة، فعند ذاك فقط يتذكّرون سيادة أجوائهم!

الطائرات الصهيونية قصفت في عاصمة دولة عربية مسلمة، هي دولة قطر، التي تستضيف أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وأكبر قاعدة جوية أميركية في الخارج، هي قاعدة العديد، التي يربض فيها نحو 13 ألف جندي أميركي والتي قيل لقطر إنّها ضمان أمان لحماية العرب من التهديد الإيرانيّ ومن كلّ تهديد خارجيّ.. ولكنّه تبيّن أنّها لهدف واحد هو حماية الصهاينة وحماية المصالح الأمريكيّة، وليس أكثر.. وصار الرئيس الأمريكيّ يستهزئ بقطر، ويزعم أنّه طلب من مبعوثه أن يخطر القطريين بموعد الهجوم الصهيونيّ، ولكنّ المبعوث تأخّر ولم يخبرهم حتى حصل الهجوم وتمّ الأمر! هكذا كافأ الرئيس الأمريكي قطر التي استقبلته قبل 4 أشهر فقط، استقبال الأبطال الفاتحين، وفرشت له السجاد الأحمر، وأبرمت معه صفقات بمليارات الدولارات، وأهدته طائرة رئاسية قيمتها فاقت 400 مليون دولار!

أيّ ذلّ وأيّ هوان بقي بعد هذا الذلّ والهوان لننحدر إليه؛ أن ينفق المسلمون أموالا طائلة على أمريكا لتحميهم، ثمّ إذ بها تحمي بأموالهم ألدّ أعدائهم الصهاينة المحتلّين! ومن تابَع ما نشرته وسائل الإعلام الصهيونيّة خلال الأيام الماضية من صور ومقاطع ساخرة من قطر خاصّة ومن المسلمين عامّة، يموت كمدا من الحال التي وصلنا إليها! وما قيل عن قطر يقال عن باقي الدول العربية في الشرق الأوسط.

المأساة قديمة، ولكنّها ازدادت فداحة مع حرب الخليج الثانية التي اندلعت عام 1991م، حينها تذرّعت دول الخليج بتحرّك العراق باتجاه الكويت، فاستجارت بأمريكا وحلفائها لتحميها من صدّام، ودُبجت الفتاوى باسم الدّين لتبرير الاستعانة بعدوّ صليبيّ لا يرقب في المسلمين إلا ولا ذمّة، على الرّغم من أنّ علماء الأمّة قديما قد أجمعوا على أنّه لا يجوز الاستعانة بالكافر على قتال المسلم الباغي، إذا كان الكافر هو من يقود الحرب ويفرض منطقه فيها. قال الإمام ابن حزم الأندلسي –رحمه الله- كما في المحلى بالآثار (12|126): «وأما من حَمَلَتهُ الحَمِيَّةُ من أهلِ الثَّغرِ من المسلمين فاستعانَ بالمشركين الحربيّين، وأطلق أيديَهم على قتل من خالفه من المسلمين، أو على أخذ أموالهم، أو سَبْيِهِم. فإن كانت يدُه هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع، فهو هالكٌ في غاية الفُسوق، ولا يكون بذلك كافراً، لأنه لم يأتِ شيئاً أوجب به عليه كفرا: قرآنٌ أو إجماع. وإن كان حُكْم الكفارِ جارياً عليهِ، فهو بذلك كافرٌ».

تمّت الاستعانة، ونشرت أمريكا يومها في الخليج أكثر من نصف مليون جندي أميركي، وشيّدت القواعد العسكرية في السعودية والكويت وقطر والإمارات والبحرين والأردن، ثمّ حين فعل الصليبيون بالعراق المسلم وأفغانستان المسلمة ما فعلوه، تمّ خفض عدد الجنود الأمريكان في دول الخليج، ولكنّ القواعد العسكرية ظلّت ولا تزال قائمة، وبقي إلى الآن أكثر من 30 جنديّ أمريكيّ في الشّرق الأوسط، لا مبرّر لوجودهم إلا حماية الصّهاينة! وقد زاد تعداد القوات الأمريكية بعد طوفان الأقصى، وزادت الطائرات والسفن الحربية، ليس لحماية الدول العربية، إنّما لحماية الصهاينة من أيّ تهديد!

اللّوم ليس على أمريكا التي يحكمها اللوبي الصهيونيّ أن تفعل ما فعلت، إنّما اللوم على الأغبياء الذين لا يتعلّمون من الدّروس.

أمريكا دولة صهيونيّة بامتياز، لأنّها علاوة على أنّه تسيطر عليها الصهيونية المسيحيّة التي تؤمن بوجوب قيام دولة لإسرائيل في فلسطين، ووجوب الدفاع عنها بكلّ الوسائل؛ فإنّ اللوبي اليهوديّ هو صاحب الكلمة الأعلى في أمريكا.. تشير بعض الأرقام إلى أنّه بين 475 عائلة هي الأغنى في أمريكا: 446 عائلة بينها يهودية؛ منها عائلات تموّل الحزبيْن الأمريكيين الديمقراطي والجمهوري لتسيطر على قراراتهما، وعائلات تموّل أشهر مراكز الدراسات الأمريكية وتوجّهها حيث تشاء لتصنع القرار الأمريكيّ، مثل عائلة “آل أنتيرج” التي تسيطر كذلك على كبرى المؤسسات الإعلامية في أمريكا، وعائلات تسيطر على الصناعات الحربية، خاصّة الطيران الحربي، مثل عائلة آل كراون.. ناهيك عن سيطرة اليهود على السينما وصناعة الأفلام خاصّة هوليوود.. فماذا ننتظر من أمريكا بعد هذا؟!

أما قرأنا في كتاب الله، قول العليم الخبير –سبحانه-: ((ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ))؟! الظالمون والكافرون والصهاينة، بعضهم أولياء بعض، وهم لن يوالوا المسلمين ولو قدّموا كلّ التنازلات. ولو أصبح بعض المسلمين خدما عند أرجلهم، فلن يكونوا لهم أولياء! بل إنّ الكافرين يستمتعون بإلإمعان في إهانة وإذلال من يذلّ نفسه لهم ويبصبص لهم ويحرّك لهم ذيله! وقد رأينا في الأيام الماضية كيف رفضت أمريكا منح رئيس السلطة الفلسطينية، تأشيرة لدخول أراضيها! على الرغم من كلّ التنازلات التي قدّمها، وعلى الرغم من التنسيق الذي يجريه مع الصهاينة!

أما قرأ هؤلاء الذين يطلبون العزّة تحت جناح أمريكا قول الله –تعالى- في كتابه: ((مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ))؟! وسبحان الله، قبل هذه الآية يقول الله –سبحانه-: ((وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ * فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ))!

أما قرأ هؤلاء في سنن الله الماضية، أنّ “من أعان ظالما سلّطه الله عليه”؟! أما قرؤوا في كتب التاريخ ما حاق بالخائنين الذين خانوا الأمّة فآل أمرهم إلى الذلّ والهوان والانكسار والخسران، ليس بدءًا بالوزير العباسي ابن العلقمي الذي أعان التتار على إسقاط الخلافة العباسية، فأذلّه التتار وجعلوه خادما عندهم يعلف خيولهم حتّى مات حسرة وكمدا؟! وليس انتهاءً بالملك حسين شريف مكّة الذي خان الخلافة العثمانية وخان الحرمين الشريفين، فمات في المنفى ذليلا مهينا؟!

والله إنّه لأمر عجاب أن تخشى من الصهاينة دولٌ عربية تنفق ملايير الدولارات سنويا على شراء الأسلحة والمعدّات، وتعدّ جيوشها بمئات الآلاف، بينما يثبت اليمنيون الفقراء العزّل المحاصرون في نصرة إخوانهم المسلمين في غزّة، ويضحّوا بأمنهم وأموالهم لأجل قضية الأمّة!