المستشارة الألمانية السابقة ميركل تتعرض للسرقة داخل متجر ألماني

تعرضت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل للسرقة أثناء تسوقها داخل متجر ألماني، حسبما أفادت صحيفة “بيلد”.

وقالت الصحيفة إن المستشارة السابقة ذهبت، الخميس، إلى سوبر ماركت في برلين، وكانت محفظتها في عربة التسوق، وفجأة اختفت من عربة التسوق دون أن تلاحظ ميركل ولا حارسها الشخصي كيف سرقها شخص مجهول من هناك.

وأضافت أن ميركل ذهبت شخصيًا إلى مركز الشرطة 53 في شارع فريدريش شتراسه وكتبت بيانا بشأن السرقة، وأصيبت الشرطة بالصدمة لرؤية المستشارة السابقة في المركز.

يذكر أن أنجيلا ميركل تحب التسوق في المحلات التجارية، إذ حتى خلال عملها كمستشارة لألمانيا لم تتوقف عن الذهاب لاختيار المنتجات على الرفوف شخصيًا.

وشغلت أنغيلا ميركل منصب مستشارة ألمانيا لمدة 16 سنة، قبل أن تترك هذا المنصب في ديسمبر الماضي.