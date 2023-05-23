المستشار الألماني يتحدث عن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن أوكرانيا عاجلا أم أجلا ستتمكن من استعادة كافة أراضيها من روسيا، وستتمكن حينها من الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي.

وقد نقلت وسائل إعلامية عن المستشار الألماني تصريحه “عاجلا أم آجلا سينتهي هذا الفصل المرير في تاريخ قارتنا بتحرير أوكرانيا، وستتوج بانضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي كدولة حرة كاملة العضوية”.

وقد قدمت أوكرانيا طلبا رسميا للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي أياما بعد غزو العراق لأراضي، فوقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب الإنضمام إلى الإتحاد بتاريخ 28 فيفري 2022.

طلب تبعته طلبات أخرى لكل من جورجيا ومالدوفيا. في تاريخ 17 جوان 2022 تم منح أكرانيا صفة مترشح للإتحاد الأوربي.

تريد أوكرانيا الإنضمام للإتحاد الأوروبي وذلك من أجل الحماية التي ستستفيد منها في حالة تعرضها لاعتداء أجنبي بالأخص روسيا.

لكن الاتحاد الأوروبي وإن كان يدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا سياسيا واقتصاديا، إلا أنه يتعامل بحذر مع مسألة دخول أوكرانيا للإتحاد لأسباب اقتصادية وديموغرافية.

وقد سبق وأن قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، على أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن تكون إحدى أولويات الاتحاد.

وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إذ قالت أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، أو حصولها على ضمانات أمنية من الناتو ليست على جدول أعمال الإتحاد الأوربي أو الناتو في المرحلة الراهنة.

ويقوم حاليا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارات حول عديد البلدان والأحلاف بحثا عن الدعم، فبعد زيارات لعديد الدول الأوربية حل في زيارة مفاجئة في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية وبعدها في قمة مجموعة السبعة في اليابان.