المستشار الألماني يعبّر عن “استيائه” من محمود عباس.. والسبب !

في خلال زيارته إلى ألمانيا يوم الثلاثاء، وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، بأنها بحجم 50 محرقة. وهو ما اعتبره المستشار الألماني تقليلا من شأن محرقة اليهود في ألمانيا.

وعبّر المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأربعاء عبر تغريدة على تويتر، عن استيائه من تصريحات محمود عباس، ووصفها بـ”المشينة”، على حدّ تعبيره.

وقال شولتس في تغريدته:”بالنسبة لنا نحن الألمان على وجه الخصوص، فإن أي محاولة للتقليل من فظاعة المحرقة أمر غير محتمل وغير مقبول”، ليضيف:”أنا مستاء من هذه التصريحات المشينة للرئيس الفلسطيني محمود عباس”.

وقد أوضح عباس في وقت لاحق، أنه لم يكن يقصد في تصريحه إنكار خصوصية المحرقة النازية ضد اليهود في الفترة النازية.

وقال عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية إن المقصود بالجرائم التي تحدث عنها هي “المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، منذ النكبة على أيدي قوات الاحتلال، وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا”.

فلسطيني يطلق النار على حافلة للمستوطنين في القدس

وفي 14 أوت 2022، أطلق فلسطيني النار على حافلة إسرائيلية فجر الأحد، قرب البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، ما أسفر عن إصابة 8 مستوطنين بجروح.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد وقع إطلاق النار قرب حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس، مسفرا عن إصابة 8 أشخاص، بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وأعلنت شرطة الاحتلال في وقت لاحق، أنها اعتقلت المنفذ وهو فلسطيني من سكان القدس الشرقية. وقالت شرطة الاحتلال في تغريدة على تويتر، إن منفذ الهجوم سّلم نفسه بعد 6 ساعات من المطاردة.