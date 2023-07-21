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الجزائر

المستشفى الجزائري-القطري -الألماني.. هذه آخر المستجدات

الشروق أونلاين
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المستشفى الجزائري-القطري -الألماني.. هذه آخر المستجدات
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الرئيس تبون وأمير قطر يشرفان على اطلاق المستشفى

تطرق وزير الصحة، عبد الحق سايحي، رفقة السفير القطري إلى اللمسات الأخيرة ومحتوى ونصوص الاتفاقية لمشروع المستشفى الجزائري-القطري -الألماني الذي سيككل بتجسيده ميدانيا.

وجاء هذا خلال استقبال سايحي، عشية الخميس، سفير قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان لوزارة، جدد الطرفان التأكيد على عمق علاقات التعاون والأخوة والتضامن التي تجمع البلدين شعبا وحكومة، كما عبرا عن ارتياحهما لمستوى التنسيق المستمر والتعاون الثنائي خاصة ماتعلق منه بقطاع الصحة.

كما تطرق الطرفان إلى اللمسات الأخيرة ومحتوى ونصوص الاتفاقية لمشروع المستشفى الجزائري-القطري -الألماني الذي سيككل بتجسيده ميدانيا.

في نفس السياق أكد وزير الصحة أن هذا المستشفى سيوفر خدمات صحية عالية الجودة وذلك بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.

كما أضاف الوزير أن هذا الاستثمار العربي-العربي سيفتح آفاق جديدة للبلدين والدول الأخرى كما سيعطي دفعة قوية للانطلاق في مشاريع ثنائية أخرى على المستوى الوطني.

من جانبه، أبدى سفير قطر ارتياحه بخصوص التقدم المحرز لتجسيد هذا المشروع الهام في الجزائر الذي يعد قفزة نوعية في المجال الصحي في الجزائر وحتى في القارة الإفريقية.

في الختام، إتفق الطرفان على مواصلة المباحثات والتشاور بخصوص المشاريع الثنائية الممكن إقامتها بين الطرفين والتي تعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.

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