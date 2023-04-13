 المستشفى يستقبل 12 طفلا تعرضوا لعملية ختان جماعي “سيئة” بمروانة في باتنة

الختان نظمته جمعيات لـ 50 طفلا و تم في قاعة حفلات بالمدينة

كشفت، مصادر طبية الخميس، بأن مصالح استعجالات مستشفى علي النمر بمروانة ولاية باتنة، استقبلت 12 طفلا تم ختانهم بطريقة سيئة، ما استوجب اخضاعهم لعمليات جراحية، عقب إصابتهم بالتهابات واختلالات تنم عن سوء في قطع الحشفة. حيث اتضح أنهم خضعوا لعمليات ختان جماعي تمت بطريقة كلاسيكية قديمة دون استعمال الطرق الحديثة.

وأوضحت مصادر بأنه بين 12 طفلا تم قبول 8 لقسم العمليات أين خضعوا لإعادة فتح الإخاطة، وتطهير رأس الحشفة من الدماء المتلبدة جراء عملية الغلق بالشرائط الطبية، ومختلف الالتهابات.

ناهيك عن امتلاء المثانات جراء انسداد أقنية التبول، التي استوجبت القيام بعمليات تفريغ، قبل صرف الأطفال المصابين الذين عادوا إلى ذويهم مساء الأربعاء باستثناء طفل تم ابقاؤه تحت المراقبة الطبية لتعقد حالته.

وكان أطباء وممرضون من مستشفى علي النمر الذين تكفلوا بالأطفال المختونين، قد وصفوا عمليات الختان بأنها تمت بطريقة سيئة للغاية. ما أجبرهم على التدخل الطبي بعد قدوم أولياء مرفقين بأبنائهم المتألمين.

وكانت مصادر أوضحت بأن الختان الجماعي نظمته عدة جمعيات من مدينة مروانة بقاعة حفلات لصالح 50 طفلا، عقب إعلان الجمعية عن استقدام جراحين مختصين.

غير أن العمليات التي خلفت ضررا لـ 12 طفلا تمت بطريقة قديمة جدا، في انتظار فتح تحقيق في الموضوع بخاصة وأنه متعلق بممارسة عمليات طبية تستوجب حيازة منفذيها على رخص وخبرة طبية، أوصلت أطفالا لحالات الخطر المحدق.