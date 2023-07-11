“المستوى الفني للملاكمة العربية في منحى تصاعدي”

رئيس الاتحاد العربي للملاكمة الدكتور يوسف الكاظم

أكد رئيس الاتحاد العربي للملاكمة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العالمي للملاكمة، الدكتور يوسف الكاظم، أن المستوى الفني للدورة العربية التي تحتضنها الجزائر برهن وجود عمل تصاعدي في بعض الدول العربية لاسيما وأن المنافسة تشهد تلاقي قارتي آسيا وإفريقيا.

وأوضح القطري يوسف الكاظم في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية على هامش الدورة العربية للملاكمة التي تنظم على مستوى مركز تجمع وتحضير المنتخبات العسكرية ببن عكنون أن: ” استضافة الجزائر للحدث العربي في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر يعد في حد ذاته تحديا كبيرا تشكر عليه السلطات الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وكل القائمين على التنظيم”. وعن تنظيم الدورة العربية للملاكمة التي تشهد مشاركة 103 ملاكم (78 رجال و25 سيدات) يمثلون 13 بلدا عربيا، اعتبر الدكتور يوسف الكاظم أن”القاعة التابعة لمركز تجمع وتحضير المنتخبات العسكرية ببن عكنون تحمل مواصفات عالمية من خلال التجهيزات التي تتوفر عليها وكذلك الجهود المبذولة من طرف القائمين عليها الذين استجابوا لكل ما طلب منهم من أجل السير الحسن للمنافسة العربية”.وبخصوص الجانب الفني لسير المنافسة، صرح رئيس الاتحاد العربي للملاكمة أنه”تم تطبيق كل اللوائح القانونية والتنظيمية التي يفرضها علينا الاتحاد الدولي للملاكمة وأكبر دليل على ذلك عدم اعتراض أي منتخب على قرارات الحكام”.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العالمي للملاكمة قائلا: ” كل الظروف التنظيمية كانت حاضرة ولا يمكننا إلا أن نتباهى بالمستوى التنظيمي الذي يبرهن على أن القائمين عليه يملكون درجة كبيرة من الخبرة والكفاءة”.وعن المستوى الذي أظهره الملاكمون خلال هذه الدورة العربية، اعتبر يوسف الكاظم أنه” تم اكتشاف عدة ملاكمين من مستوى عالي من الخبرة وهذا شيء يبشر بالخير قبل انطلاق الدورات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024″ مشيرا إلى أن” دورة الجزائر تشهد مشاركة ملاكمين يمثلون قارتي آسيا وإفريقيا اللذان يعتمدان على الفكر الروسي والكوبي.”.وردا على سؤال حول العدد القليل للمشاركات في منافسة السيدات، صرح الدكتور يوسف الكاظم أن”رياضة الملاكمة عند السيدات حديثة العهد في الوطن العربي ما عدا بعض الدول في شمال إفريقيا” مشيرا إلى أن” حاليا هناك ثماني دول عربية فتحت المجال للملاكمة النسوية وهذا يعد تحديا إيجابيا خاصة وأن البطولات العربية للملاكمة لا تشهد حاليا وجود منازلات للسيدات. سنشهد مشاركة جد مهمة للسيدات خلال الدورة العربية المقبلة في السعودية عام 2027″.

وعلى هامش الدورة العربية للملاكمة بالجزائر، نظم امتحان دولي للحكام من أجل اجتياز النجمة الثانية للتحكيم بمشاركة 13 حكما عربيا من بينهم خمسة جزائريين، حسب رئيس الاتحاد العربي للملاكمة.