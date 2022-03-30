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الجزائر
غلام الله يوقّع كتبه بمعرض الكتاب ويصرح:

المسجد الأعظم كلف 120 مليار دينار.. وممثلو فرنسا في الجزائر عارضوه

زهية منصر
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المسجد الأعظم كلف 120 مليار دينار.. وممثلو فرنسا في الجزائر عارضوه
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قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله إن أتباع فرنسا في الجزائر كانوا رافضين تماما لفكرة بناء المسجد الأعظم، حيث عمل أتباع هذا التيار عبر الجرائد على محاولة إقناع المهندسين الجزائريين أن البناء سينهار وأن الأرضية غير مناسبة.

تصريح غلام الله جاء على هامش توقيعه لعدد من كتبه بجناح المجلس بالمعرض الدولي للكتاب ومنها قصة المسجد الأعظم والتي عاد من خلالها إلى تفصيل إطلاق المشروع، حيث كشف غلام الله أن فكرة إطلاق المسجد كانت قديمة وتعود حتى لفترة الرئيس الراحل هواري بومدين، لكنها لم تتحقق حينها وقد كلف المشروع حسب غلام الله 120 مليار دينار جزائري استهلكت منها 80 مليارا قبلا في انتظار الإضافات المتبقية.

وأوضح غلام الله خلال جلسة التوقيع أن المكان الذي تم اختياره لبناء المسجد يحمل رمزية كبيرة، كونه كان مكانا لكنيسة “لافيجري” ومكانا لتربية الخيول ومخازن الخمور لدى الفرنسيين، وإطلاق المسجد من هذا المكان بالذات يفنّد الادعاءات الفرنسية التي كانت تعتبر الجزائر قد انسلخت من هويتها.

وأوضح رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أن نحو 13 مشروعا ودراسة قدمت من مختلف البلدان وفاز مكتب دراسات ألماني بالمشروع، حيث كان العرض المقدم مطابقا للمعايير، كون المسجد الأعظم أكبر من مجرد مسجد للصلاة، فهو معلم ديني ثقافي وسياحي، ومركب ومركز ثقافي لتسويق مرجعية الجزائر، وفيه الكثير من الرمزية التي تفنّد ادعاءات الاستعمار الفرنسي بشأن انسلاخ الجزائريين من هويتهم.

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