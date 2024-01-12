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المسجد الأقصى المبارك

الشروق أونلاين
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المسجد الأقصى المبارك

يعتبر  المسجد الأقصى المبارك الواقع في المدينة القديمة بـالقدس المحتلة قبلة المسلمين الأولى ومسرى خاتم الرسالة محمد عليه الصلاة

والسلام، ندعوكم لتتعرفوا أكثر على بعض تفاصيله في هذا الإنفوجراف..

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