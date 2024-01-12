يعتبر المسجد الأقصى المبارك الواقع في المدينة القديمة بـالقدس المحتلة قبلة المسلمين الأولى ومسرى خاتم الرسالة محمد عليه الصلاة

والسلام، ندعوكم لتتعرفوا أكثر على بعض تفاصيله في هذا الإنفوجراف..