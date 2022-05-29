المسجد الأقصى: طقوس تلمودية للمستوطنين ورفع أعلام الاحتلال لأول مرة (فيديو)

اقتحم أكثر من 600 مستوطن، من ضمنهم المتطرف إيتمار بن غفير، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كما أقام المستوطنون طقوسا تلمودية لأول مرة في المسجد.

وأدى مستوطنون طقس “السجود الملحمي” وطقوساً تلمودية أخرى في ساحات المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع تكبيرات المرابطين الذين حاولت شرطة الاحتلال إبعادهم عن مسار الاقتحامات.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن العشرات من عناصر شرطة الاحتلال استبقوا اقتحامات المستوطنين باقتحام الأقصى، وانتشروا في ساحاته، وأغلقوا المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية، وحاصروا المصلين داخله.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المستوطنين اقتحموا ساحات الحرم، على شكل مجموعات، ضمت كل مجموعة 40 مستوطنا، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا للمرة الأولى ما يسمونه “السجود الملحمي” في باحات المسجد، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، خاصة في المنطقة الشرقية، وقبالة مصلى باب الرحمة، وقبة الصخرة، وأمام باب القطانين، أحد أبواب الأقصى، وواجه المعتكفون والمعتكفات هذه الاقتحامات بالتكبيرات والهتافات.

واعتقلت قوات الاحتلال 10 شبان من باحات الأقصى، وعند باب السلسلة، كما اعتدت على المسن موسى حجازي، وأخرجته من المسجد.

وكانت قوات الاحتلال، قد انتشرت منذ ساعات الفجر الأولى، عند باب العامود وشددت من إجراءاتها، ونصبت حواجزها العسكرية داخل أسوق البلدة القديمة، وعلى الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى.

واعتدت قوات الاحتـلال على الشبان أمام باب القطانين في محيط المسجد الأقصى، وفرضت إجراءات مشددة على دخول المصلين للمسجد، ومنعت الشبان والفتية من الدخول لساحاته لتأدية صلاة الفجر، حيث سمحت فقط للمسنين ولمن تزيد أعمارهم عن 40 عاما بالدخول والصلاة في رحابه.

وانطلقت دعوات مقدسية، للاعتكاف في المسجد الأقصى، ردا على دعوات المستوطنين لاقتحام مركزي ومكثّف للمسجد الأقصى فيما يسمى بـ”يوم توحيد القدس”، الذي تم فيه احتلال باقي شرقي القدس عام 1967، الذي يُصادف الأحد الموافق 29 من شهر ماي.

الإعتداء على مرابطة من أصل جزائري وخلع حجابها بالمسجد الأقصى

ويوم 5 ماي 2022، قالت وسائل إعلام وصفحات فلسطينية، إن شرطة الإحتلال الاسرائيلي اعتدت على شاب وشقيقته من أصول جزائرية قدما إلى المسجد الأقصى، خلال إقتحام العشرات من المتطرفين اليهود للمسجد، في ما يسمى بـ”يوم الاستقلال الاسرائيلي”

وأظهرت فيديوهات عناصر من الشرطة وهم يقتادونالقوة مرابطة من أصول جزائرية إلى خارج باحات المسجد الأقصى المبارك، وقد تم خلع خمارها.

وحسب شهود عيان كانت شرطة الاحتلال فرضت إجراءات مشددة منذ ساعات فجر الخميس، وإحتجزت العشرات من الهويات الشخصية للمصلين لحظة دخولهم للمسجد وأداء صلاة الفجر واستبدالها بورقة تحمل اسم باب المسجد الاقصى المبارك.

ورفع مستوطنون، صباح اليوم الخميس، العلم الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى المبارك في منطقة باب القطانين، عقب اقتحامهم باحات الأقصى.

وعند الساعة السابعة اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال باحات المسجد، واعتدت على المرابطين والمصلين لتأمين دخول المجموعات الاستيطانية لباحات المسجد.

وحسب المصادر نفسها، أصيب عشرات المرابطين الموجودين في المسجد الأقصى المبارك، بالاختناق ورصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، فيما اقتحم مئات المستوطنين باحات الحرم القدسي على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وواجه المرابطون الاقتحامات بالتكبيرات وحاولت قوات الاحتلال منعهم من التواجد في باحات المسجد واعتدت عليهم، وحاصرت المرابطين في المسجد القبلي، بقنابل الصوت والغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتدت على المرابطات في صحن مسجد قبة الصخرة.

كما حطمت قوات الاحتلال زجاج منبر صلاح الدين التاريخي داخل المصلى القبلي في المسجد الاقصى، وأغلقت أبوابه بالسلاسل الحديدية وحاولت إفراغ ساحات المسجد من المصلين بعد ان اغلقت البوابات الرئيسية للمسجد الاقصى بالسلاسل الحديدية ومنعت المصلين من دخوله.