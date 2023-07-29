المسرحون يرفضون المغادرة.. والإدارة تدعوهم إلى التفاوض

بن شيخة يسابق الزمن لغلق قائمة الاستقدامات

وضع اللاعبون المسرحون من اتحاد العاصمة في “الميركاتو” الصيفي الحالي، شروطا تعجيزية للإدارة، مقابل فسخ عقودهم في الفترة الحالية، ولعل أبرزها الحصول على كامل مستحقاتهم المالية العالقة، بحسب ما كشفت عنه بعض المصادر من داخل البيت العاصمي، الأمر الذي سيجعل الإدارة في الوقت الحالي تتعامل بدبلوماسية مع العناصر المعنية تفاديا للمشاكل التي قد تعرقل كل مخططات الإدارة تحسبا للموسم الكروي الجديد، الذي سيكون فيه الإتحاد معنيا بالدفاع عن لقبه القاري بداية من منتصف شهر سبتمبر القادم.

وقالت المصادر ذاتها، إن اجتماعا مرتقبا بحر الأسبوع الحالي، سيضم الإدارة باللاعبين المعنيين من أجل إيجاد مخرج للمشكل الذي يحول دون فسخ عقودهم، حيث أشارت ذات المصادر إلى أن الإدارة ستقترح على اللاعبين تسليمهم نصف مستحقاتهم في الوقت الحالي، قبل تسليم بقية المبلغ في الفترة القادمة فور انطلاق البطولة.

يحدث هذا، في الوقت الذي قرر فيه الطاقم الفني، الذي يقوده المدرب عبد الحق بن شيخة، لغلق قائمة الاستقدامات الخاصة بالموسم الكروي المقبل، هذا الأسبوع على أكثر تقدير، من أجل المرور إلى الأمور الجدية من خلال برمجة تاريخ العودة إلى التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد، علما أن عبد الرحمان مزيان الذي لم يجدد في الفريق لحد الساعة، من المقرر أن يمدد تعاقده مع الاتحاد بحر الأسبوع الجاري بعقد يمتد لموسم واحد فقط، خصوصا وأن اللاعب كان قد فنّد الإشاعات التي ربطت مستقبله بأحد النوادي، وذلك عبر حسابه الرسمي على “الإنستغرام”.

جدير بذكره، أن اتحاد العاصمة سيشرع بداية من منتصف شهر سبتمبر القادم في حملة الدفاع عن لقبه القاري من خلال مواجهة الفائز من مواجهة الفتح الرياضي المغربي ضد “اس لوطو” البينيني، وذلك في الدور الثاني من منافسة كأس الاتحاد الإفريقي، وهو اللقب الذي توج به الفريق في 3 جوان المنقضي على حساب ممثّل الكرة التنزانية نادي يانغ أفريكانز.