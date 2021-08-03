المسرح الوطني يكرم ضحايا كورونا من الفنانين

أطلق ثلاث مسابقات خاصة بالأطفال في الحكاية والقصة والفكاهة

عبد الرزاق بوكبة: ندعو المؤسسات الخاصة إلى رعاية هذه المسابقات لدعم المواهب

أطلق المسرح الوطني الجزائري ثلاث مسابقات خاصة بالأطفال، تشمل الحكاية والقصة والفكاهة تحمل أسماء ثلاث فنانين غيبهم الموت مؤخرا بسبب مضاعفات كورونا، وهم حسان عسوس وعبد المالك بوساهل وإدريس شقروني.

وتأتي هذه المسابقة في إطار جهود المؤسسات الثقافية، الرامية إلى مرافقة الجزائريين خلال الحجر الصحي والتخفيف عن الأطفال من آثار “الحبس” في المنزل، خاصة في عطلة الصيف. وقال بيان المسرح الوطني إنه سيعمل على “المساهمة في توفير وجبات فنية ومسرحية افتراضية؛ منها إطلاق ثلاث مسابقات وطنية خاصة بالأطفال في مجالات الحكاية والقصة والفكاهة. وستحمل هذه المسابقات الثلاث أسماء ثلاثة مسرحيين جزائريين ذهبوا ضحية الفيروس اللعين تكريما لهم ووفاء لذاكراتهم وأرصدتهم المسرحية”.

المسابقة الأولى ستحمل اسم المرحوم حسان عسوس، وستخصص للحكاية، تستهدف الأطفال ما بين 06 أعوام و15 عاما، تستقبل فيديوهات الأطفال حكاية معبرة في حدود خمس دقائق وتكون المسابقة نصف شهرية. ينطلق العدد الأول ما بين 4 أوت و3 سبتمبر، على أن يكون الإعلان عن الفائزين بعد 15 يوما عن نهاية آجال المشاركة، ويتحصل الأطفال أصحاب المرتب الثلاث الأولى على لوحة إلكترونية “تابلات” وعدد من الكتب.

المسابقة الثانية التي أعلن عنها المسرح تخصص للقصاصين الصغار، وتحمل اسم المسرحي ادريس شقروني، وتوجه للأطفال ما بين 06 أعوام و15 عاما، حيث تستقبل مشاركات الأطفال في شكل نص قصصي مكتوب يتناول فيه الطفل موضوع كورونا في ما لا يزيد عن 500 كلمة. المسابقة نصف شهرية تعلن فيها أسماء الفائزين بعد 15 يوما من نهاية أجل المشاركة، على أن يحصل أصحاب المرتب الثلاث الأولى على نخبة من الكتب إضافة إلى لوحة إلكترونية”.

وتحمل المسابقة الثالثة اسم المسرحي الراحل عبد المالك بوساهل، وتخص الفكاهي الصغير، وتستهدف أيضا الأطفال ما بين 6 و15 سنة، وتجري فيها المشاركة باستقبال فيديو للطفل يقدم فيه عرضا فكاهيا في حدود خمس دقائق. وتكون الأولوية للمواضيع التي تخص كوفيد، وتعلن فيها أسماء الفائزين بعد 15 يوما من نهاية آجال استقبال المشاركات، على أن يحصل الأطفال الثلاثة الأوائل على مجموعة كتب وألواح إلكترونية، على أن تستقبل جميع هذه المشاركات على منصة إلكترونية خاصة، وضعت خصيصا لهذا الغرض mussabaka.tna.2021@gmail.com

المسابقات يشرف عليها كل من المدير الفني للمسرح الوطني، جمال قرمي، والناشط والكاتب عبد الرزاق بوكبة.

وقال بوكبة إن هذه المبادرة تندرج ضمن سعي إدارة المسرح الوطني إلى التكيف مع ظروف الوباء واقتراح مرافقات افتراضية للمواطن. فالاكتفاء بحث المواطن على البقاء في البيت من غير تقديم بدائل هو مجرد ثرثرة. ويدعو بوكبة المؤسسات الخاصة إلى الانخراط في تمويل مثل هذه المسابقات التي من شأنها أن تساهم في اكتشاف مواهب تغذي مشهدنا الثقافي لاحقا.