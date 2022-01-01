المسلية: العثور على جثة طفل واحتمال أن تكون للمفقود خليل

كشفت مصالح الحماية المدنية بالمسيلة، السبت، أنه تم العثور رفقة المصالح الأمنية على جثة هامدة لطفل بالمكان المسمى جبل الكركاب ببلدية المعاضيد من المرجح أن تكون للطفل خليل قواسمية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها أنه من المحتمل وحسب المعلومات الأولية فقد تكون الجثة للطفل المفقود ببلدية المعاضيد بمنطقة الغيل (قليقل).

وتابع البيان تم العثور مساء يوم السبت 1 جانفي 2022، رفقة المصالح الامنية على جثة هامدة لطفل بالمكان المسمى جبل الكركاب ببلدية المعاضيد دائرة أولاد دراج .

حسب المعلومات الأولية قد تكون الجثة للطفل المفقود ببلدية المعاضيد بمنطقة الغيل (قليقل) فيما تبقى التحقيقات جارية من طرف المصالح الامنية.

بالصور.. تواصل عملية البحث عن الطفل المفقود بالمسيلة

ويوم 23 ديسمبر 2021، تواصلت عملية البحث عن الطفل المفقود “خليل قواسمية” ببلدية لمعاضيد بالمسيلة.

وأوضحت مديرية الحماية المدنية في بيان لها، الأربعاء، أنها “سخرت إمكانيات بشرية و مادية كبيرة مقسمة على مناطق مختلفة تظم فرق البحث والتدخل في الأماكن الوعرة،فرق الغطاسين و فرق السينو تقنية“.

وباشرت ذات المصالح، صباح الأحد بالمسيلة، عملية البحث عن طفل مفقود ببلدية المعاضيد بالمكان المسمى الغيل.