المسنون والأطفال أكثر ضحايا جفاف الجسم في الصيف

المختص في الصحة العمومية .. فتحي بن آشهو لـ "الشروق"

حذر المختص في الصحة العمومية، الدكتور فتحي بن أشنهو، من مخاطر جفاف الجسم في الصيف، بسبب التهاون في شرب الكمية الكافية من الماء، داعيا أولياء الأمور إلى مراقبة أطفالهم ومنحهم الماء بانتظام حتى دون انتظار إحساسهم بالعطش، لأنهم من بين الفئات الأكثر تضررا من ضربات الشمس. وشدد الدكتور بن أشنهو على عدم الاستهانة بالوقاية، كما دعا الأشخاص المعرضين للإصابة بالإجهاد الحراري إلى تجنب الخروج إلا للضرورة، خاصة في ساعات الذروة وغلق النوافذ والستائر خلال النهار لمنع دخول الحرارة، مع استخدام المراوح أو المكيفات.

وأضاف المتحدث أن الإجهاد الحراري يحدث عندما يعجز الجسم عن تنظيم حرارته، بفعل التعرض الطويل للحرارة المرتفعة دون تعويض كافي للسوائل التي يفقدها، مشيرا إلى أن أولى العلامات أو الأعراض تظهر في شكل تعرق شديد وصداع نابض، وحتى الإصابة بإرهاق لم يتعود عليه الشخص مع الشعور بتسارع في نبضات القلب، وتشتت في التركيز، ويضيف المتحدث- أن هذه الأعراض يمكن أن تتطور إلى فقدان الوعي والدخول في غيبوبة إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب.

وشدد بن أشنهو على ضرورة الانتباه لهذه الأعراض من قبل أفراد العائلة خاصة عند كبار السن والمصابين بأمراض القلب أو السكري، موضحا أن التعامل الأولي مع المصاب يجب أن يكون بطريقة صحيحة من خلال نقله إلى مكان درجة حرارته معتدلة وتبليل الجسم بالماء العادي، ومنح المصاب كميات قليلة من الماء لشربها قبل نقله إلى مصالح الاستعجالات لتجنب تفاقم وضعه.

وبالمقابل، أشار المتحدث إلى أهمية ارتداء و استخدام قبعات أو مظلات واقية، وتفادي الأنشطة التي تتطلب مجهودا بدنيا مثل العمل في مجال البستنة والحقول أو ممارسة الرياضة أو أشغال البناء.