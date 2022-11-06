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المسيرة الخضراء: وثائق أمريكية سرية تكشف حيثيات الاتفاق الاسباني المغربي

الشروق أونلاين
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المسيرة الخضراء: وثائق أمريكية سرية تكشف حيثيات الاتفاق الاسباني المغربي
أرشيف
الحسن الثاني وخوان كارلوس

رفعت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السرية، مطلع العام 2020، عن الأسباب التي دفعت إسبانيا إلى التخلي عن الصحراء الغربية التي كانت تحتلها، عقب المسيرة الخضراء إلى جانب عدة مناطق في الشمال المغربي.

ووفقًا للوثائق التي أميط عنها اللثام، لعب الملك الإسباني خوان كارلوس الذي كان أميرا حينها، دورا مهما في هذا الملف، إلى درجة أن الوثائق الأمريكية تصفه كأحد أكثر المخبرين قيمة في الولايات المتحدة، حيث كشفت عن معلومات سرية تتعلق باتصالاته وتنسيقه في مدريد، مع السفير الأمريكي ويلز ستابلر.

وتشير الوثائق التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الإسبانية، إلى أن كارلوس وافق على تسليم الصحراء الغربية إلى المغرب، في مقابل الدعم الأمريكي الذي سيحصل عليه ليصبح ملكا للبلاد.

وتظهر هذه الوثائق كيف ذهبت مجريات الأحداث في منتصف السبعينيات إلى غير صالح المصالح الأمريكية، حيث انتصرت ثورة “القرنفل” في البرتغال، واقترب الشيوعيون من أن يصبحوا جزءًا من الحكومة في إيطاليا، وفي اليونان، تنهار الديكتاتورية العسكرية، وفي إسبانيا، كان الديكتاتور “فرانسيسكو فرانكو” يسيطر على البلاد، حيث كوّن كل هذا صورة مقلقة للغاية بالنسبة إلى المصالح الأمريكية ولأهدافها المتمثلة في تقويض وكبح الشيوعية والاشتراكية.

وتبرز الوثائق أنه في عام 1975 تم إطلاق مشروع سري لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية يهدف إلى “انتزاع مقاطعة إسبانيا الثالثة والخمسين، أي الصحراء الغربية، لأنها ليست فقط منطقة غنية بالفوسفات والحديد والنفط والغاز، ولكنها ذات قيمة كبيرة على المستوى الجيوستراتيجي”.

وأشارت وثائق “السي أي إيه” إلى أن عدم الاستقرار في إسبانيا بسبب مرض الدكتاتور فرانكو شكل عاملاً أساسيا في تنفيذ عملية ما يعرف بالمسيرة الخضراء ـ شرعنة احتلال الصحراء الغربية ـ

وتشير هذه الوثائق إلى أنه في 31 أكتوبر 1975، تولى خوان كارلوس القيادة بالنيابة بسبب مرض الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو، وكانت إحدى أكثر القضايا إلحاحًا التي يجب معالجتها هي قرار الملك الحسن الثاني ملك المغرب بتنظيم المسيرة الخضراء.

وحسب الوثائق، أبرم خوان كارلوس اتفاقًا سريًا مع الحسن الثاني بأن الحرس المتقدم للمسيرة الخضراء، التي استولى المغرب بها على الصحراء الغربية، يمكن أن يدخل بضع مئات من الأمتار في المستعمرة الإسبانية التي كان الجيش الإسباني قد انسحب من حدودها الشمالية سابقًا.

كما وافق على دخول وفد مكون من خمسين مسؤولاً وجاسوسًا مغربيًا إلى مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية، لتسهيل الغزو المغربي للمنطقة.

وحسب نفس المصدر كان من المقرر أن يسلم ملك إسبانيا، مليلية للمغرب في عام 1979 لتخفيف حدة التوتر وتحويل سبتة إلى محمية دولية، مما يمنح الرباط صوتا في إدارة المدينة. لكن ذلك لم يحدث وسط صمت مغربي.

وترأس كارلوس أول مجلس وزراء له، وأظهر عزمه على توليه المسؤولية المباشرة في قضية الصحراء الغربية، وقام بإرسال رجل ثقته مانويل برادو وكولون، إلى واشنطن لكسب الدعم الأمريكي، وبالتالي تجنب الصراع مع المغرب الذي قد يكلفه تاجه الذي طال انتظاره.

وتبرز نفس الوثائق أنه بهذه الطريقة، توسط كيسنجر مع الحسن الثاني، وفي النهاية تم توقيع الاتفاق السري الذي سيقدم به “خوان كارلوس” الصحراء الغربية إلى المغرب، في مقابل أن تصبح الولايات المتحدة حليفته وداعمة له في السلطة.

وبذلك، نظمت ما سمي المسيرة الخضراء ـ شرعنة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية ـ في 6 نوفمبر 1975 وكان كل شيء على استعداد وتنظيم مسبق، خاصة أن الولايات المتحدة وفرنسا تواقتان إلى سيطرة المغرب على الصحراء الغربية، في إطار عدائهما للاتحاد السوفياتي الذي كان حليفا للجزائر وجبهة البوليساريو.

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التعليقات
14
  • melo harmo

    ضهر الحق وزهق الباطل وان الباطل كان زهوقا ومازال باقي وثائق سرية لم تخرج بعد للعلن وللراي الدولي ومن هنا نعرف حجم الملك والمخزن الدي يتشدق علينا وعلى الامم المتحدة ومجلس الامن من اين لك يامخزن الصحراء الغربية وممن ورثها اي دولة تدخل عليها بالمسيرة الخضراء المشؤومة ايعقل تدخل على ارض غير ارضك وعلى شعب اعزل ناضل وكافح الاسبان وتاتي انت اليوم تدخلها بالمسيرة مع الشيوخ والشيخات اهده عوائدكم وطبائعكم في السلب والنهب

    6
  • يوسف

    رحمك الله يا ريسنا هواري بومدين ...لقد اصبت في قرأتك للاحدث ...ماعليكم الى العوده الى الفيديو الذي يتحدث فيه المرحوم هواري بومدين عن الصحراء الغربيه .
    على فكره توجد الكثير من تعليقات المراركا على كل المواقع الاجتماعية ...يبكون بكاء الذئب .

    -8
  • الكولنيل بنعمر

    تحيا الجزائر ?يحيا المغرب?خاوة خاوة.جزائري مقيم بطنجة المغربية

    6
  • الكولنيل بنعمر

    سؤال جزاءرنا الحبيبة من أكثر دول العالم خصوبة وشباب.الا يوجد شاب واحد قادر على تحمل المسؤولية.كفى من حكم العجزة

    -1
  • quelqu'un

    بما ان الحرب الباردة انتهت و اصبحت هناك حرب جديدة ببروز الصين، فهذه المعلومة قد تكون غير مفيدة الآن, المهم كيف يصبح الشعب الصحراوي مستقلا و تنهي الجزائر الملف, فكلا من الجزائر و المغرب و الدول الأخرى يعلمون كيف بدأت قضية الصحراء الغربية, لكن للأسف لا يعلمون كيف ستنتهي، ربما أمريكا قد تقرر انتهاء المشكل بأستقلال الصحراء الغربية و ينزوي المغرب في ركنه خائبا, فالجزائر أخذت العصى من الوسط فطلبت تقرير المصير للشعب الصحراوي, و من جهة اخرى نفهم دور المغرب الموروث في اتباع القرارات الخارجية مثل باقي الدول العربية, فلا لفتح الحدود لمثل هؤلاء الحكام, و الله أعلم,

    1
  • الصحراوي الحر

    السلام عليكم
    الحمدلله أنه وبعد 45 عاما على إتفاقية مدريد المشئومة والتي بومجبها تم تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا بتواطؤ إسباني أمريكي فرنسي ، تظهر للعلن الوثائق السرية التي تثبت للعالم أن المغرب وموريتانيا قاما بإحتلال الأقليم بصفة غير شرعية وأن الدعاية المخزنية التي كان يكررها منذ أحتلاله لم تكن سوى أسطوانة مشروخة لإلها شعبه عن المشاكل الحقيقية للبلاد .المغاربة اليوم في صدمة بعد أخرى فبعد فضيحة مشاركة حكومتهم في "مهزلة" القرن يكتشفون اليوم أن قضية أحتلالهم للصحراء الغربية هي "كذبة"القرن.

    14
  • wahrani

    نعم هده هي الحقيقة بعد موت فراكو إحتاج المروكبمىيسمى المسيرة الخضراء و لاكن هي في الحقيقة سوداء .
    لولى أمريكا و فرنسا لا يستطيع نظام المخزن أن يجتاح بلد حارب المستعمر الإسباني بمساعدة الجزائر و ليبيا القدافي بالمال و السلاح . و من بعد جاء المخزن ليحوم على أرض لم يطلق أي رصاصة فيها بل كان ينافق في الكواليس . الإستقلال للصحراء قادم إن شاء الله .

    3
  • talhaoui

    رفعت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السرية عن الأسباب التي دفعت إسبانيا إلى التخلي عن الصحراء التي كانت تحتلها، إلى جانب عدة مناطق في الشمال المغربي.كلام كافي: شهد شاهدمن أهلها.

    -1
  • حمزة الجزائري

    كلام لا يصدق في كثير من الحقائق الغير مكشوفة والسؤوال هل فعلا اسبانيا تخلت عن الصحراء الغربية لصالح المغرب بدون مقابل ؟؟ هل المغرب تحصل على الصحراء الغربية بالمجان ؟

    23
  • Ahmed

    و احنا مال جدنا

    12
  • أستاذ

    هل قضية الصحراء الغربية من نتائج الحرب الباردة وفقط؟؟ التقرير لم يشر لإشراك موريتانيا في أخذ الكعكة مع المغرب فلقد تقاسماها سنة 1975 و الاتفاقية وقعت في مدريد
    وهناك أمر سري آخر لم يتطرق إليه التقرير وهو تنازل إسبانيا الشطر الشمالي للصحراء الغربية للمغرب بمقابل تنازل المغرب عن سبتة ومليلة للإسبان وهو البند السري في الاتفاقية.
    أما عن المسيرة فهي صورة واضحة عن وجود احتلال من الشمال إلى الجنوب واضحة وضوح الشمس

    11
  • متعاطف

    هذه الوثيقة تثبت مرة اخرى ان القضية الصحراوية تم المتاجرة بها من طرف مدريد والرباط وواشنطن وباريس ونواقشط من خلال الاتفاق الثلاثي المعروف باتفاق مدريد بين اسبانيا وموريتانيا والمغرب بتداخل مصالح واشنطن وباريس هذه الاخيرة هي الوصي على المغرب اما واشنطن فهي تقحم نفسها في العالم باسره ثم اسبانيا التي ادركت ان الصحراء الغربية في طريقها للاستقلال أوحلت فيها المغرب الذي دفع ثمن ادارة نصف الاقليم بالتنازل عن سبتة وميلية ونسبة من عائدات الثروات يقدمها لمدريد وموريتانيا التي تسلمت النصف الجنوبي للاقليم مقابل نسبة من الثروات تقدما لمدريد ايضا فالقضية الصحراوية قضية شعب عادلة تم المتاجرة بها محليا ودوليا

    12
  • Algerian Man

    بروز قضية الصحراء الغربية بجانب المملكة العلوية كانت فرصة لا تعوض بالنسبة للقصر الملكي الذي كان يعيش على وقع كوابيس مرعبة من انقلابات جنرالات القوات المسلحة العلوية الذين كانت لديهم آنذاك نظرة شعبية فانتهز مالك البلاد الفرصة وزج بالجيش في مستنقع القضية بدعم من الاوصياء على المملكة على رأسهم باريس بعد ان تم تصفية القوات المسلحة من الفكر الميولي للشعب وترك فقط الملكيين وانفرد القصر بالشعب لعدة عقود بمعية وزارة الداخلية بشكل مأساوي وهو الشيء (عبث القصر اقليميا) الذي اخر البلد واستنزفها واوصل الرعية للحضيض لكن نجت الملكية ولازالت تستغل القضية الصحراوية لتحصن نفسها رغم استمرار وضع البلاد الكارثي

    10
  • SoloDZ

    من خلال هذه الوثيقة نفهم عدة اشياء أولها ان الصحراء الغربية ليست مغربية لأن الرباط تقاسمت الاقليم الغير مستقل مع نواقشط على اثر اتفاق مصالح وليس حقوق تاريخية كما تزعم وكانت محكمة لاهاي قد كذبت هذه المزاعم الوهمية وأن واشنطن لعبت دورا كبيرا في اجتياح الصحراء الغربية من طرف المملكة العلوية وأن اسبانيا تنصلت من مسؤوليتها التاريخية امام الشعب الصحراوي وتاجرت بقضيتهم وأن الامم المتحدة بقيت مكتوفة الايدي امام خرق الشرعية والقانون الدوليين من طرف المملكة العلوية بدعم من واشنطن وباريس وأن الكفاح المسلح والديبلوماسي الذي خاضته البوليساريو وشعبها حق وجودي وليس مجرد ايديولوجية وان الثمن دفعه رعية القصر

    10

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