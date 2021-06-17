المسيلة: إيداع 7 أشخاص الحبس بتهمة التزوير في الانتخابات التشريعية  

بعد إخطار من المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، عن إيداع 7 أشخاص الحبس المؤقت، بتهمة تزوير الانتخابات التشريعية لـ12 جوان المنصرم، اثر إخطار من المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات.

وأفاد بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، الخميس، انه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار الإعلام بالقضايا التي تهم الرأي العام، تم ايداع 7 اشخاص الحبس المؤقت عن جملة من التهم اهمها التزوير في انتخابات 12 جوان المنصرم.

وتابع البيان “يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة انه بتاريخ 13 جوان 2021 تلقينا إخطارا من المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لولاية المسيلة، مفاده انه بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021 بالدائرة الانتخابية بالمسيلة، وبالضبط ببلدية المعاريف على الساعة 18:40، سجلوا واقعة تزوير، تتمثل في اقتحام مكتب التصويت رقم 19 مركز جبل ثامر ببلدية المعاريف بولاية المسيلة”.

وعليه “تم إسداء تعليمات بفتح تحقيق ابتدائي معمق وسماع كل من له علاقة بالوقائع وتقديم الأطراف”.

وأوضح البيان انه “بتاريخ اليوم الموافق لـ17 جوان 2021، تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة ويتعلق الأمر بكل من “و.ح” رئيس المركز، “ز.ع” نائب رئيس المكتب، “ر.ش” كاتب بمكتب التصويت، “ف.ج” رئيس المكتب، “س.ع” مساعد ثاني، “ب.ل” نائب كاتب بمكتب التصويت، “ب.م” فارز بمكتب التصويت، وبعد سماعهم من طرف وكيل الجمهورية تمت إحالتهم على قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، بجنح الزيادة في محاضر وأوراق أصوات الناخبين وتشويهها، وتعكير صفو عمليات مكتب التصويت والإخلال بممارسة حق حرية التصويت طبقا للمادتين 286 و295 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.

وقد تم تأجيل القضية من طرف رئيس الجلسة بناء على طلب الدفاع ليوم 24 جوان 2021، مع وضع المتهمين 7 رهن الحبس المؤقت.