-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بعد إخطار من المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات

المسيلة: إيداع 7 أشخاص الحبس بتهمة التزوير في الانتخابات التشريعية  

الشروق أونلاين
  • 395
  • 0
المسيلة: إيداع 7 أشخاص الحبس بتهمة التزوير في الانتخابات التشريعية  

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، عن إيداع 7 أشخاص الحبس المؤقت، بتهمة تزوير الانتخابات التشريعية لـ12 جوان المنصرم،  اثر إخطار من المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات.

  وأفاد بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، الخميس، انه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار الإعلام بالقضايا التي تهم الرأي العام، تم ايداع 7 اشخاص الحبس المؤقت عن جملة من التهم اهمها التزوير في انتخابات 12 جوان المنصرم.

وتابع البيان “يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة انه بتاريخ 13 جوان 2021 تلقينا إخطارا من المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لولاية المسيلة، مفاده انه بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021 بالدائرة الانتخابية بالمسيلة، وبالضبط ببلدية المعاريف على الساعة 18:40، سجلوا واقعة تزوير، تتمثل في اقتحام مكتب التصويت رقم 19 مركز جبل ثامر ببلدية المعاريف بولاية المسيلة”.

وعليه “تم إسداء تعليمات بفتح تحقيق ابتدائي معمق وسماع كل من له علاقة بالوقائع وتقديم الأطراف”.

وأوضح البيان انه “بتاريخ اليوم الموافق لـ17 جوان 2021، تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة ويتعلق الأمر بكل من “و.ح” رئيس المركز، “ز.ع” نائب رئيس المكتب، “ر.ش” كاتب بمكتب التصويت، “ف.ج” رئيس المكتب، “س.ع” مساعد ثاني، “ب.ل” نائب كاتب بمكتب التصويت، “ب.م” فارز بمكتب التصويت، وبعد سماعهم من طرف وكيل الجمهورية تمت إحالتهم على قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، بجنح الزيادة في محاضر وأوراق أصوات الناخبين وتشويهها، وتعكير صفو عمليات مكتب التصويت والإخلال بممارسة حق حرية التصويت طبقا للمادتين 286 و295 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.

وقد تم تأجيل القضية من طرف رئيس الجلسة بناء على طلب الدفاع ليوم 24 جوان 2021، مع وضع المتهمين 7 رهن الحبس المؤقت.

مقالات ذات صلة
نشوب حرائق غابية بسكيكدة وسعيدة

نشوب حرائق غابية بسكيكدة وسعيدة

إجراء التجارب على العمارة التقنية لتسيير جامع الجزائر

إجراء التجارب على العمارة التقنية لتسيير جامع الجزائر

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 15 جوان 2021

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 15 جوان 2021

تشريعيات الجزائر ركيزة أساسية في مسيرة الديمقراطية

تشريعيات الجزائر ركيزة أساسية في مسيرة الديمقراطية

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 16 جوان 2021

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 16 جوان 2021

فنيش: استلمنا أكثر من 400 طعن يخص تشريعيات 12 جوان

فنيش: استلمنا أكثر من 400 طعن يخص تشريعيات 12 جوان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد