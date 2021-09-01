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المسيلة: البحث عن 3 مفقودين محتملين في فيضان وادي ميطر ببوسعادة

الشروق أونلاين
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المسيلة: البحث عن 3 مفقودين محتملين في فيضان وادي ميطر ببوسعادة

تواصل مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة البحث عن 3 مفقودين محتملين نتيجة السيول التي شهدتها الولاية على مستوى واد ميطر ببلدية بوسعادة بعد العثور على سيارتين بدون راكبين.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، الأربعاء، في منشور على صفحتها الرسمية عبر فيبسوك أن أعوانها يكثفون عمليات البحث عن مفقودين محتملين بعد السيول التي شهدتها بلديات الولاية الثلاثاء بعد عثورها على سيارات على ضفة واد ببلدية بوسعادة.

وأشارت ذات المصالح إلى إنقاذ شخصين ببلدية سيدي عامر حاصرتهم مياه الواد واخراج سيارتين كما تم إنقاذ 5 أشخاص بعين الملح وبن سرور كانوا محصورين في سيارتهم على ضفة الواد.

كما ذكرت مصالح الحماية المدنية أنه تم إخراج 03 عائلات من منازلهم التي حاصرتها مياه الامطار ببلدية خطوطي سد الجير ومعاينة 15 منزلا غمرتها مياه واد قرصة بمنطقة خروبة.

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التعليقات
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  • Ahmed

    كل من يبني في الاراضي الفلاحية و في الوديان يستاهل

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