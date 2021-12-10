المسيلة: العثور على ثلاث جثث داخل منزل بينهم رعية إفريقية

كشفت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة عن العثور على ثلاث جثث بمنزل ببلدية ونوغة دائرة حمام الضلعة بينهم رعية إفريقية.

وأضح بيان لمصالح الحماية المدنية أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية لحمام الضلعة تدخلت، الجمعة، على الساعة 15 سا 32 د بالمكان المسمى منطقة أهل الواد بلدية ونوغة دائرة حمام الضلعة لأجل نقل 3 متوفين ( 2 جنس أنثى و ضحية جنس ذكر ).

وأشارت مصالح الحماية إلى أن الضحايا وجدوا داخل منزل فردي طابق أرضى، من بينهم امرأة إفريقية تحمل جنسية دولة البنين.

وأضافت أن التحقيقات جارية حول ملابسات الوفاة من طرف المصالح الأمنية.