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الجزائر

المسيلة: انتشال جثتي طفلين من بركة مائية ببلدية أولاد منصور

الشروق أونلاين
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المسيلة: انتشال جثتي طفلين من بركة مائية ببلدية أولاد منصور

قام عناصر الحماية المدنية لولاية المسيلة، بانتشال جثتي طفلين يبلغان من العمر 12 سنة من بركة مائية بأولاد أحمد التابعة لبلدية أولاد منصور .

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، الخميس، في بيان لها، أن هذه الحادثة الثانية من نوعها في ظرف أسبوع بعد وفاة رضيعة تبلغ من العمر 18 شهرا غرقا في بركة مائية مخصصة للسقي الفلاحي ببلدية حمام الضلعة

وناشدت الحماية المدنية الأولياء بضرورة مراقبة أولادهم لتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة.

وكانت ولاية المسيلة قد خصصت أياما تحسيسية للوقاية من حوادث الغرق في البرك والمسطحات المائية بداية شهر جوان الماضي غير أنه ومنذ ذلك الوقت تم تسجيل 10 وفيات غرقا في البرك المائية.

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