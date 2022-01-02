-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يأمر باستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء
الجزائر

المسيلة: مقتل 4 أشخاص في حادث مرور خطير

الشروق أونلاين
  • 303
  • 0
المسيلة: مقتل 4 أشخاص في حادث مرور خطير

لقي 4 أشخاص مصرعهم، الأحد، في حادث مرور خطير نتج عن اصطدام شاحنة بسيارة بلدية سيدي هجرس بولاية المسيلة.

وكشفت الحماية المدنية في بيان لها، الأحد، أن الحادث وقع على الساعة 14 و 22 دقيقة على إثر اصطدام بين شاحنة و سيارة بالطريق الوطني رقم 08 منطقة الناهية ببلدية سيدي هجرس خلف وفاة 04 أشخاص في مكان الحادث.

مقالات ذات صلة
إدراج اللغة الإنجليزية في الابتدائي بشروط

إدراج اللغة الإنجليزية في الابتدائي بشروط

الأعداء يئسوا من محاربة الجزائر وجها لوجه

الأعداء يئسوا من محاربة الجزائر وجها لوجه

هذا ما تمنّاه الجزائريون في العام 2022

هذا ما تمنّاه الجزائريون في العام 2022

خنشلة: وفاة 3 أشخاص اختناقا بالغاز وإنقاذ 6 آخرين

خنشلة: وفاة 3 أشخاص اختناقا بالغاز وإنقاذ 6 آخرين

هذه حصيلة الجيش الوطني الشعبي لعام 2021

هذه حصيلة الجيش الوطني الشعبي لعام 2021

بالفيديو.. هكذا يتم دفع فواتير الماء عبر موقع سيال الإلكتروني

بالفيديو.. هكذا يتم دفع فواتير الماء عبر موقع سيال الإلكتروني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد