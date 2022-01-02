المسيلة: مقتل 4 أشخاص في حادث مرور خطير

لقي 4 أشخاص مصرعهم، الأحد، في حادث مرور خطير نتج عن اصطدام شاحنة بسيارة بلدية سيدي هجرس بولاية المسيلة.

وكشفت الحماية المدنية في بيان لها، الأحد، أن الحادث وقع على الساعة 14 و 22 دقيقة على إثر اصطدام بين شاحنة و سيارة بالطريق الوطني رقم 08 منطقة الناهية ببلدية سيدي هجرس خلف وفاة 04 أشخاص في مكان الحادث.