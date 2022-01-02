المسيلة: مقتل 4 أشخاص في حادث مرور خطير
لقي 4 أشخاص مصرعهم، الأحد، في حادث مرور خطير نتج عن اصطدام شاحنة بسيارة بلدية سيدي هجرس بولاية المسيلة.
وكشفت الحماية المدنية في بيان لها، الأحد، أن الحادث وقع على الساعة 14 و 22 دقيقة على إثر اصطدام بين شاحنة و سيارة بالطريق الوطني رقم 08 منطقة الناهية ببلدية سيدي هجرس خلف وفاة 04 أشخاص في مكان الحادث.
المديرية العامة للحماية المدنية
تدخلت وحدات #الحماية_المدنية لولاية #المسيلة على الساعة 14 و 22 دقيقة على إثر #حادث_مرور يتمثل في إصطدام بين شاحنة و سيارة بالطريق الوطني رقم 08 منطقة الناهية ببلدية #سيدي_هجرس خلف وفاة 04 أشخاص في مكان الحادث. pic.twitter.com/8cYUuXcaqB
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) January 2, 2022