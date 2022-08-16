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المسيلة: وفاة 3 أشخاص دهسا بالقطار

الشروق أونلاين
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المسيلة: وفاة 3 أشخاص دهسا بالقطار
ح.م

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادثي دهس بالقطار في ولاية المسيلة، وهذا حسبما كشفته المديرية العامة للحماية المدنية.

وأكدت مصالح الحماية في بيان لها تدخل الوحدة الثانوية بالمسيلة الثلاثاء على الساعة 00 سا 15 د بحي 346 مسكن (أولاد سيدي ابراهيم) من أجل حادث دهس قطار لشخص متوفي في عين المكان.

أما الحادث الثاني فقد وقع صباح الثلاثاء  على الساعة 5 سا و30 د، حيث تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بالمسيلة بدعم من الوحدة الرئيسية بالمكان المسمى القطب السكني من أجل حادث دهس قطار لشخصين من جنس ذكر متوفيين في عين المكان تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالولاية.

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