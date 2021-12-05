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الجزائر

المسيلة: وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة اختناقًا بالغاز

الشروق أونلاين
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المسيلة: وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة اختناقًا بالغاز

كشفت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة، الأحد،  عن وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز.

وأضحت مصالح الحماية في بيان لها أنها وحداتها تدخلت على الساعة 19 سا 45 دقيقة من يوم الأحد من أجل تحويل جثثت 03 أشخاص متوفيين (الأب، الأم وطفلة) متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة بداخل منزل بعمارات سكنية  وسط المدينة  بلدية جبل امساعد.

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