المسيلة.. 16 جريحًا في حادث اصطدام حافلة بشاحنة ذات مقطورة

أصيب 16 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة ذات مقطورة، أعقبه انقلاب الحافلة بولاية المسيلة.

وأفادت الحماية المدنية في بيان لها، الأربعاء، أن مصالحها تدخلت صبيحة اليوم الخميس، بعد تسجيل حادث مرور خطير تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين واصطدامها بشاحنة ذات مقطورة ثم انقلابها، على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بالنقطة الكيلومترية 139، بمنطقة واد بودنزير، بلدية ودائرة جبل امساعد، في اتجاه ولاية الجلفة.

وأوضح بيان الحماية المدنية أن الحافلة كانت تؤمن خط بشار – باتنة، وقد أسفر الحادث عن إصابة 16 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و65 سنة، من بينهم 5 مصابين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفى بوسعادة لتلقي العلاج.