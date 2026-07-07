-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
معتبرا العزوف الانتخابي موقفا شعبيا... رئيس حمس:

المشاركة المتدنية تعكس أزمة ثقة بين المواطن والعملية السياسية

أسماء.ب
  • 35
  • 0
المشاركة المتدنية تعكس أزمة ثقة بين المواطن والعملية السياسية
ح.م
رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني، أن تحميل الأحزاب السياسية مسؤولية ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع يعد قراءة غير دقيقة، معتبرا أن العزوف الانتخابي أصبح موقفا شعبيا يتكرر ويتسع مع كل موعد انتخابي.
وأضاف حساني، خلال ندوة صحفية خصصها للتعليق على النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، أن نسب المشاركة المتدنية تعكس أزمة ثقة متنامية بين المواطن والعملية السياسية، مشيرا إلى أن ما أفرزته العملية الانتخابية من عزوف ومظاهر مرتبطة بالمشاركة يؤكد وجود أزمة ثقة تحتاج إلى معالجة عاجلة.
وشدد حساني على أن معالجة هذه الظاهرة تقتضي مراجعة المقاربات السياسية القائمة، والعمل على تعزيز الثقة في المسار الانتخابي، محذرا من استمرار تراجع المشاركة السياسية وما قد يترتب عنه من انعكاسات على المشهد الوطني.
وأكد حساني أن الجزائر في حاجة إلى حياة سياسية قوية ومتنوعة تقوم على القيم والمرجعية الوطنية، معتبرا أن محاولة إضعاف التعددية السياسية أو دفع المواطنين إلى مزيد من العزوف لن تخدم مصلحة الوطن، بل ستنعكس سلبا على حيوية العمل السياسي.
كما أعلن أن الحركة ستباشر دراسة أسباب النتائج التي أفرزتها الانتخابات والظروف التي أحاطت بها، بهدف تقييم المرحلة واستخلاص الدروس اللازمة، مؤكدا في الوقت نفسه أن حمس ستواصل العمل من أجل حماية خيارات البلاد وقيمها ووحدتها، مع التمسك بالتزامها الوطني والديمقراطي ومواصلة أداء دورها السياسي خلال المرحلة المقبلة.

مقالات ذات صلة
وزير التربية يستقبل الفريق الوطني المتوّج بالمرتبة الأولى في الأولمبياد الإفريقي للرياضيات

وزير التربية يستقبل الفريق الوطني المتوّج بالمرتبة الأولى في الأولمبياد الإفريقي للرياضيات

صالون الكتاب: فتح باب الترشّح لجائزة “كتابي الأول”

صالون الكتاب: فتح باب الترشّح لجائزة “كتابي الأول”

تدشين منشآت مائية وإطلاق مشاريع جديدة عبر الولايات

تدشين منشآت مائية وإطلاق مشاريع جديدة عبر الولايات

بومرداس.. العثور على الغريق المفقود بشاطئ القرصان

بومرداس.. العثور على الغريق المفقود بشاطئ القرصان

تمديد مواقيت “ميترو” الجزائر

تمديد مواقيت “ميترو” الجزائر

مشروع المخيمات التربوية الصيفية لأبناء الجالية يخرج إلى النور

مشروع المخيمات التربوية الصيفية لأبناء الجالية يخرج إلى النور

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد