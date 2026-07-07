المشاركة المتدنية تعكس أزمة ثقة بين المواطن والعملية السياسية

معتبرا العزوف الانتخابي موقفا شعبيا... رئيس حمس:

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني، أن تحميل الأحزاب السياسية مسؤولية ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع يعد قراءة غير دقيقة، معتبرا أن العزوف الانتخابي أصبح موقفا شعبيا يتكرر ويتسع مع كل موعد انتخابي.

وأضاف حساني، خلال ندوة صحفية خصصها للتعليق على النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، أن نسب المشاركة المتدنية تعكس أزمة ثقة متنامية بين المواطن والعملية السياسية، مشيرا إلى أن ما أفرزته العملية الانتخابية من عزوف ومظاهر مرتبطة بالمشاركة يؤكد وجود أزمة ثقة تحتاج إلى معالجة عاجلة.

وشدد حساني على أن معالجة هذه الظاهرة تقتضي مراجعة المقاربات السياسية القائمة، والعمل على تعزيز الثقة في المسار الانتخابي، محذرا من استمرار تراجع المشاركة السياسية وما قد يترتب عنه من انعكاسات على المشهد الوطني.

وأكد حساني أن الجزائر في حاجة إلى حياة سياسية قوية ومتنوعة تقوم على القيم والمرجعية الوطنية، معتبرا أن محاولة إضعاف التعددية السياسية أو دفع المواطنين إلى مزيد من العزوف لن تخدم مصلحة الوطن، بل ستنعكس سلبا على حيوية العمل السياسي.

كما أعلن أن الحركة ستباشر دراسة أسباب النتائج التي أفرزتها الانتخابات والظروف التي أحاطت بها، بهدف تقييم المرحلة واستخلاص الدروس اللازمة، مؤكدا في الوقت نفسه أن حمس ستواصل العمل من أجل حماية خيارات البلاد وقيمها ووحدتها، مع التمسك بالتزامها الوطني والديمقراطي ومواصلة أداء دورها السياسي خلال المرحلة المقبلة.