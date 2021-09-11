المشاركة في الانتخابات المحلية خيار استراتيجي

جبهة القوى الاشتراكية:

صرح السكرتير الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، أن مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات المحلية المسبقة لـ27 نوفمبر المقبل، التي تقررت خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، تعتبر خيارا “استراتيجيا” أملته اسباب سياسية ووطنية وحتى تنظيمية.

وأوضح أوشيش خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، ان “مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات المحلية لـ27 نوفمبر المقبل، هي خيار استراتيجي أملته “المسؤولية الوطنية” لهذا الحزب، وتمسكه “بالوحدة والسيادة الوطنيتين”، ويستجيب للحرص على “المحافظة على السلم والتلاحم الاجتماعيين” اللذين يتعرضان لعديد “التهديدات الداخلية والخارجية”.

كما أكد السكرتير الأول للحزب، أن خيار المشاركة يستجيب للحاجة الملحة المتمثلة في “الحفاظ على مساحات النضال المكتسبة على المستوى المحلي”، مضيفا أن تشكيلته السياسية تعمل على تكريس “تمثيل حقيقي” و”فعال” للشعب.

وفي رده على سؤال للصحافة، أوضح أوشيش أن الحزب سيقدم مرشحين في اكبر عدد ممكن من الولايات من اجل تأكيد “تجذر الحزب عبر جميع أرجاء البلاد”، الذي يعتبر -كما قال- “حزبا وطنيا”.

كما نوه بدور “المنتخبين المحليين على جميع المستويات”، والجهود التي بذلوها لإغاثة المواطنين خلال حرائق الغابات الأخيرة التي أضرت بعديد العائلات، معتبرا أن الهبة التضامنية التي جرت تستحق التشجيع.

للتذكير أن جبهة القوى الاشتراكية، قد عقدت يوم الجمعة دورة استثنائية لمجلسها الوطني، تم خلالها اتخاذ قرار بالإجماع على مشاركة الحزب في الانتخابات المحلية المسبقة لـ27 نوفمبر المقبل.

س.ع