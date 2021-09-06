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اقتصاد

المشاركة في المعارض الوطنية والدولية.. دعوة المؤسسات المصغرة للتسجيل

الشروق أونلاين
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المشاركة في المعارض الوطنية والدولية.. دعوة المؤسسات المصغرة للتسجيل

وجهت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة، دعوة لكافة المؤسسات المنشأة في إطار “أناد” عبر جميع ولايات الوطن الراغبة في ولوج الأسواق الخارجية إلى التسجيل في البرنامج الوطني الخاص بالمعارض الوطنية والدولية.

وأشارت الوزارة، الاثنين، في بيان لها أنه في إطار السياسة الوطنية لمرافقة المؤسسات المصغرة من أجل الانفتاح على الأسواق الخارجية تقرر دعوة كافة المؤسسات المصغرة الراغبة في المشاركة إلى التسجيل عبرالرابط: https://2u.pw/QLeQG

أو التقرب من الوكالات الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية للمشاركة في البرنامج الذي يضم :

 1- معرض أسيهار (تمنراست) نوفمبر2021.

2- المعرض التجاري الافريقي ديربان (جنوب أفريقيا) من 15 الى 21 نوفمبر 2021

3- المعرض الدولي للمنتجات الغذائية (PETERFOOD) في سين – بطرسبورغ روسيا من 16 الى 18 نوفمبر 2021.

4- المعرض الدولي لدكار (السنغال) من 02 الى 20 ديسمبر 2021

5- معرض المنتجات الجزائرية  باريس الدولي ديسمبر 2021.

6- المعرض الدولي للصناعات التقليدية في ميلانو (إيطاليا) من 04 الى 12 ديسمبر 2021.

وأشار بيان الوزارة إلى أن المشاركين في هذه المعارض سيستفيدون من جميع المزايا التي تقدمها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ALGEX والشركة الجزائرية للمعارض SAFEX.

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