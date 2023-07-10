المشجعات الإيرانيات يعدن إلى الملاعب في بلادهن

أفادت تقارير إخبارية نقلا عن مسؤول كبير، الأحد، أن المشجعات الإيرانيات سيسمح لهن بالعودة إلى ملاعب كرة القدم خلال الموسم المقبل.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج “من أبرز سمات الدوري هذا العام أننا سنشهد دخول النساء إلى الملاعب”، حسب الجزيرة.

وكان تاج يتحدث خلال بث مباشر لحفلة سحب قرعة الموسم المقبل للدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم، ومن المقرر أن تبدأ البطولة -التي تضم 16 فريقا- في أوت المقبل.

ومنعت الجمهورية الإسلامية النساء من دخول ملاعب كرة القدم وغيرها من المدرجات الرياضية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقال تاج إن بعض الملاعب في مدن أصفهان وكرمان والأهواز -لكن ليس العاصمة طهران- “جاهزة” لاستضافة النساء.

وفي أوت 2022 سُمح للنساء للمرة الأولى منذ سنوات بحضور مباراة في بطولة كرة القدم الوطنية.

وفي أكتوبر 2019 سُمح لحوالي 4 آلاف امرأة بحضور مباراة إيران المؤهلة لكأس العالم 2022 ضد كمبوديا على ملعب آزادي في طهران.

وفي 2019 تدخّل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” (FIFA) ووجه إيران بفتح الملاعب أمام النساء بعد وفاة المشجعة سحر خضياري التي أشعلت النار في نفسها أمام المحكمة خوفا من السجن لأنها أرادت مشاهدة مباراة.

وكانت الشابة -المعروفة باسم “الفتاة الزرقاء” تيمنا بألوان نادي الاستقلال الذي كانت تشجعه- قد حاولت دخول الملعب وهي متنكرة في زي شاب.