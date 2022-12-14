“المشجع المنحوس” يريد إضافة المنتخب الفرنسي إلى قائمة ضحاياه!

يستعد العماني محمد الحجري المعروف باسم “المشجع المنحوس”، لارتداء قميص فرنسا في مواجهته أمام المغرب، الأربعاء، لحساب نصف نهائي مونديال قطر.

وتلقى الحجري آلاف الطلبات من قبل المشجعين المغاربة بارتداء قميص المنتخب الفرنسي حتى يجلب للديوك الحظ السيئ، ويبلغ المنتخب المغربي المباراة النهائية.

وتصادف أن كل المنتخبات التي ارتدى الحجري، الذي يعرف أيضا باسم “مجومبا”، قميصها قد خسرت، منذ بداية المونديال، وحتى خروج كرواتيا.

وكان المنتخب الكرواتي آخر ضحايا، المشجع العُماني “محمد الحجري”، بعد أن إرتدى قميصه، الثلاثاء، في مباراة نصف النهائي أمام الأرجنتين.

وبدأت الحكاية مع “المشجع المنحوس” خلال مباراة الافتتاح بين منتخبي الإكوادور وقطر، حيث قام بتشجيع المنتخب القطري الذي خسر تلك المباراة بهدفين دون مقابل.

وبعدها شجع “مجومبا” المنتخب الأرجنتيني الذي حضر من أجل مساندته في مباراته الأولى في المونديال ضد المنتخب السعودي، لأنه من المغرمين بالنجم ليونيل ميسي، لكن الأرجنتين خسرت تلك المباراة بهدف مقابل هدفين!.

وفي مباراة هولندا والأرجنتين في الدور ربع النهائي، ارتدى الحجري قميص المنتخب الهولندي، وخسر المنتخب الهولندي وودع البطولة.

كما ارتدى، “المشجع المنحوس” قميص المنتخب السنغالي في مباراته ضد المنتخب الإنجليزي، لتخسر السنغال بثلاثية نظيفة وتغادر البطولة.

وبعد السنغال، شجع العماني، المنتخب الإسباني وارتدى قميصه أمام المنتخب المغربي، لكن المنتخب الإسباني انهزم و أقصي من البطولة.

وواصل الحجري نحسه على المنتخبات، إذ ارتدى قميص المنتخب الكوري الجنوبي في مباراته ضد البرازيلي، ليتلقى الكوريون الجنوبيون أربعة أهداف في ظرف 37 دقيقة من الشوط الأول.

وفي منافسات ربع النهائي ارتدى الحجري قميص منتخب البرازيل في مباراته أمام كرواتيا، لكن المنتخب البرازيلي خسر تلك المباراة بركلات الترجيح وغادر البطولة!.

ثم ارتدى قميص المنتخب الكرواتي في مباراته أمام منتخب الأرجنتين، وخسر الكرواتيون بثلاثة أهداف نظيفة.