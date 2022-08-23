المشرفون التربويون سيقاطعون الدخول المدرسي

اشترطوا "الليسانس" للتوظيف في السلك

قررت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين مقاطعة كل الأعمال الإدارية المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل، من خلال شن إضراب وطني متجدد لمدة ثلاثة أيام، تزامنا وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعناصر الجزائرية يحدد تاريخها لاحقا.

وأعلنت النقابة، في بيان صدر عنها الثلاثاء، أن الإشعار بالمقاطعة والدخول في إضراب متجدّد يأتي في إطار تفعيل المخطّط الاحتجاجي الذي تبناه المجلس الوطني في دورته الطارئة التي انعقدت بولاية سطيف في 24 جويلية الفارط، ردّا على غلق القائمين على وزارة التربية الوطنية لقنوات الحوار الموصوف بالجاد، وفق تعبيرها.

وأكدت النقابة أن قرار اللجوء للتصعيد والوقفات الاحتجاجية جاء بسبب عدم التزام اللّجنة التقنية لإعداد مشروع القانون الأساسي الخاص في عملها بأحكام القوانين والأعراف المطبقة في إعداد القوانين الأساسية الخاصّة، لاسيما ما تعلّق بشروط الإدماج ومرجعتيه وآلياته، وعدم أخذها أيضا بالمقترحات المقدمة من قبل النقابة في مجالات التّوظيف والتّرقية وتحديد المهام والإدماج والاستفادة من الأحكام الانتقالية، إلى جانب الإبقاء على شرط الانحدار الذي يتنافى مع الدستور ومع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وإلغاء رتبة مستشار التربية.

ودعت المنظمة المهنية إلى ضرورة التكفل الأمثل والسّريع والجاد بالمطالب المشروعة، خاصّة ما تعلّق منها بإعداد مشروع قانون أساسي خاص تشاركي، توافقي عادل ومنصف، فيما اشترطت شهادة الليسانس للتوظيف في سلك الإشراف التربوي.

وأشارت النقابة إلى ضرورة “الفَصل النّهائي في ملف منتسبي الرّتب الآيلة للزّوال، مساعد تربية ومساعد رئيسي للتربية، وتمكينهم من الرّتبة القاعدية، مشرف التربية، قبل صدور القانون الأساسي الخاص الجديد ومعالجة ملف المدمجين بصفة مشرف التربية في الأطوار التّعليمية الثلاثة، بما يتوافق وأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي 19-336”.