المشرفون والمساعدون التربويون يحتجون هذا الخميس

اتهموا الوزارة بشرعنة التمييز المهني

قررت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ملحقة وزارة التربية بالعناصر في العاصمة، هذا الخميس، مهددة بالدخول في إضراب مفتوح بداية من الدخول المدرسي المقبل، حسب بيان صادر عنها.

وأكدت النقابة تمسكها بمطالبها بمراجعة اللجنة للمواد المقترحة الخاصّة بالسّلك وإعادة صياغتها بما يتوافق مع المقترحات المقدّمة، والأخذ بمقترحات النقابة المٌقدّمة بتاريخ 16 نوفمبر 2021 فيما يخص: التوظيف (التّمسك بشهادة الليسانس كشرط للتوظيف)، الترقية، الإدماج، تحديد المهام والاستفادة من الأحكام الانتقالية، خاصّة وأنّها تتوافق والنّصوص القانونية.

وأعربت المنظمة المهنية مجددا عن رفضها لكلّ ما جاء في مشروع القانون الأساسي الخاص، مطالبة بإعادة النظر في المواد الخاصّة بسلك المساعدين والمشرفين التربويين.

واعتبرت النقابة ما ورد في مشروع اللّجنة التقنية لإعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية في فصله الخاص بسلك الإشراف التربوي شرعنةً للتمييز المهني بين الأسلاك التي يحكمها قانون أساسي خاص واحد، مؤكدة أن اللجنة التقنية المعيّنة والمنصّبة من طرف الوزارة لم تأخذ ولا بمقترح واحد من المقترحات التي قدّمتها لها بصفتها شريكا اجتماعيا.