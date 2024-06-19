المشروبات الغازية تعسّر هضمها ونتناول 600 غ أسبوعيا فقط..!

الجهل بكيفية حفظ وتخزين اللحوم.. مختصون في التغذية لـ"الشروق":

يجْهلُ كثيرٌ من الجزائرييّن الطّريقة الصّحيحة لحفظ لُحوم الأضاحي، فيُعرّضونها للتلف في مُدّة قصيرة، كما يحرمون أنفسهم مما تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات، بسب الجهل بالطريقة الصحيحة والصحية لحفظها وتخزينها وحتى طهيها، رغم شرائهم الأضحية بمبلغ مُعتبر.

تشتكي كثير من العائلات من تلف لحوم أضاحيها وتغيّر لونها نحو الاخضرار أو تبدل رائحتها رغم مرور أقل من أسبوع على عيد الأضحى المُبارك، وآخرون يحفظونها في المبرد مع الجهل بالكيفية الصحيحة لذلك.

وفي هذا الشأن، أكد المختص في الطب الداخلي والتغذية العلاجية، الدكتور بلعبد الوهاب، أن اللحوم تعتبر من المواد الاستهلاكية سريعة التلف التي قد تؤدي للإصابة بتسمّمات خطيرة، في حال أهملنا الكيفية الصحيحة لتقطيعها وطبخها وحفظها.

وقدّم المتحدث عبر “الشروق” مجموعة نصائح للعائلات للاهتمام بلحوم أضحياتهم، ومنها عدم غسل اللحم قبل حفظه في الثلاجة حتى لا يفقد نكهته، تجنب وضع أكياس اللحم فوق بعضها أو تكديسها في المُبرد دون ترك فراغات بينها.

درجة التبريد لا تزيد عن 18 بالمبرد

ونصح الدكتور بلعبد الوهاب أيضا، بأن يتم ضبط درجة حرارة المبرد بين 12 و18 تحت الصفر، مع التشديد على حفظ اللحم الطارج في المبرد ما بين 3 إلى 6 أشهر فقط لا أكثر.

ومن الضروري أيضا، أن يتم فصل اللحم المقطع دون عظم عن بقية اللحم الذي يحتوي عظما عند حفظهما.

ومن الأخطاء التي يقع فيها الأفراد كثيرا، وهي حفظ اللحم في أيّ أكياس أو علب يجدونها أمامهم، وهو ما اعتبره المختص خطأ، وشدّد على ضرورة الاستعانة بالأكياس الخاصة بالتجميد فقط، لتجنب تفاعل مكوناتها مع البرودة الكبيرة للمبرد ومع مكونات اللحوم.

ومن الخطإ أيضا، بحسب محدثنا، أن نعيد تجميد اللحوم التي سبق لنا إخراجها من المبرد، لأن هذا السلوك يتسبب في نمو بكتيريا على اللحوم وتصبح غير صالحة للاستهلاك، “فاللحوم تجمد مرة واحدة فقط” على حدّ قوله.

لحم الخروف لا يُجمّد لأكثر من 8 أشهر

ومن جهتها، تنصح المختصة في التغذية، آسيا مهماه، بضرورة حسن التعامل مع اللحوم سواء في عيد الأضحى المبارك أم بقية الأيام العادية، لأننا نتناول اللحوم باستمرار، ومن نصائحها ترك اللحوم مدّة لا تقل عن 6 ساعات في الثلاجة قبل إدخالها إلى المبرد لغرض التجميد، وذلك حفاظا على جودة اللحم وطراوته، مع ضبط درجة تبريد الثلاجة على الرقم 3 والمبرد على درجة 18 تحت الصفر.

وأوضحت آسيا مهماه بشأن مدة حفظ أو تخزين اللحوم، قائلة بأن لحم الخروف يحفظ ليومين أو ثلاثة أيام فقط في الثلاجة ومن 6 إلى 8 أشهر في المجمد.

ومعلوم أن الجزائرييّن لا يفارقون قارورات المشروبات الغازيّة خلال أيّام العيد، مُعتبرين أنه لا يمكن تناول اللحوم دون مشروبات غازية لتسهيل عملية الهضم، وهذه المعلومة تنفيها محدثتنا، مؤكدة أن المشروب الغازي لا يسهل عملية الهضم بل “يزيدها تعقيدا وصعوبة، وأنا أنصح بشرب الماء المنكه بالفواكه أو الليمون أو النّعناع” على حدّ قولها.

وبالنسبة للأشخاص الذين يكثرون من تناول لحوم الخرفان خلال الأسبوع الأول لعيد الأضحى المبارك، فتشدد عليهم المختصة في التغذية بضرورة تناول كمية لا تزيد عن 600 غ في الأسبوع وتكون مرفقة بطبق غني بالألياف التي نجدها في أنواع السّلطات والخُضر، معلقة بالقول: “نحن بشر ولسنا أسودا حتى نتناول كميات كبيرة من اللحوم”.