-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

“المشروب المعجزة”.. أخصائيون يحذّرون من خلط القهوة بالليمون لحرق الدهون

نادية شريف
  • 440
  • 0
“المشروب المعجزة”.. أخصائيون يحذّرون من خلط القهوة بالليمون لحرق الدهون

حذّر أخصائيون من خلط القهوة بالليمون بغرض حرق الدهون، وقالوا بأن هذه الوصفة المتداولة تحت مسمى “المشروب المعجزة” يمكن أن تشكل خطورة على الصحة.

وبحسب ما أفادت وكالة فرانس برس فإن الوصفة تمت مشاركتها آلاف المرات على “تيك توك” منذ أوت الماضي فقط. كما جمع هاشتاع #coffeelemon وحده على تويتر أكثر من 17 مليون مشاهدة.

“لا داعي للرياضة ، ولا لاتباع أي نظام غذائي”.. هذا ما يقوله أحد أكثر المروجين حماسة، موضحًا أنه يكفي تناول الخليط “على معدة فارغة” ، “مرة أو مرتين في اليوم” لـ ” نتائج فورية “.

أحد النشطاء الفرنسيين ، على سبيل المثال قال عن المشروب إنه يحد من الجوع بشكل كبير، إذ أصبح بالمداومة عليه يتناول الطعام مرة واحدة في اليوم.

كما قال آخر إنه بدون اتباع أي نظام غذائي فقط 4 كغ في الشهر، فيما قالت بعض الفتيات إنهن فقدن ما يصل إلى “12 كيلوغرامًا في أسبوعين بفضل هذه الطريقة”.

وبالرغم من الشهرة الكبيرة التي حققها “المشروب المعجزة” والشهادات الإيجابية من مستخدمي الانترنت حول مدى فعاليته، إلا أن للمختصين رأيا آخر، إذ كشفوا لفرانس برس مكمن الخطورة.

وأكدوا أن هذا المزيج الذي من المفترض أن يحرق الدهون في وقت قياسي، لم يثبت فعاليته من الناحية العلمية، ويمكن أن يكون خطيرًا ويؤدي إلى اضطرابات الأكل القهري، خاصة عند المراهقين.

مقالات ذات صلة
فنانة عراقية تشعل مواقع التواصل باقتراحها هذه العقوبة للمتحرّش!

فنانة عراقية تشعل مواقع التواصل باقتراحها هذه العقوبة للمتحرّش!

بسبب اتهامه باغتصاب 3 فتيات.. طرد الفنان المغربي سعد لمجرد من مصر

بسبب اتهامه باغتصاب 3 فتيات.. طرد الفنان المغربي سعد لمجرد من مصر

بعد الجدل الذي أثاره بزواجه 33 مرة.. أول بلاغ ضد “المحلل الشرعي”

بعد الجدل الذي أثاره بزواجه 33 مرة.. أول بلاغ ضد “المحلل الشرعي”

تم تخديرها واغتصابها في المغرب.. بلجيكية تكشف كيف تحولت رحلتها إلى كابوس

تم تخديرها واغتصابها في المغرب.. بلجيكية تكشف كيف تحولت رحلتها إلى كابوس

بعد الغنوشي.. عبير موسي تنقلب على الرئيس قيس سعيّد

بعد الغنوشي.. عبير موسي تنقلب على الرئيس قيس سعيّد

جزائرية تقود فريق بحث لعلاج السرطان في المختبرات الأمريكية

جزائرية تقود فريق بحث لعلاج السرطان في المختبرات الأمريكية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد