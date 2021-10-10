“المشروب المعجزة”.. أخصائيون يحذّرون من خلط القهوة بالليمون لحرق الدهون

حذّر أخصائيون من خلط القهوة بالليمون بغرض حرق الدهون، وقالوا بأن هذه الوصفة المتداولة تحت مسمى “المشروب المعجزة” يمكن أن تشكل خطورة على الصحة.

وبحسب ما أفادت وكالة فرانس برس فإن الوصفة تمت مشاركتها آلاف المرات على “تيك توك” منذ أوت الماضي فقط. كما جمع هاشتاع #coffeelemon وحده على تويتر أكثر من 17 مليون مشاهدة.

“لا داعي للرياضة ، ولا لاتباع أي نظام غذائي”.. هذا ما يقوله أحد أكثر المروجين حماسة، موضحًا أنه يكفي تناول الخليط “على معدة فارغة” ، “مرة أو مرتين في اليوم” لـ ” نتائج فورية “.

أحد النشطاء الفرنسيين ، على سبيل المثال قال عن المشروب إنه يحد من الجوع بشكل كبير، إذ أصبح بالمداومة عليه يتناول الطعام مرة واحدة في اليوم.

كما قال آخر إنه بدون اتباع أي نظام غذائي فقط 4 كغ في الشهر، فيما قالت بعض الفتيات إنهن فقدن ما يصل إلى “12 كيلوغرامًا في أسبوعين بفضل هذه الطريقة”.

وبالرغم من الشهرة الكبيرة التي حققها “المشروب المعجزة” والشهادات الإيجابية من مستخدمي الانترنت حول مدى فعاليته، إلا أن للمختصين رأيا آخر، إذ كشفوا لفرانس برس مكمن الخطورة.

وأكدوا أن هذا المزيج الذي من المفترض أن يحرق الدهون في وقت قياسي، لم يثبت فعاليته من الناحية العلمية، ويمكن أن يكون خطيرًا ويؤدي إلى اضطرابات الأكل القهري، خاصة عند المراهقين.