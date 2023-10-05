المشروع التمهيدي لقانون المالية 2024 على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الخميس، اجتماعا للحكومة، خصّص لاستعراض المشروع التمهيدي لقانون المالية 2024، إلى جانب ملفات تتعلّق بقطاعي النقل والداخلية.



وسيقدّم المشروع التمهيدي الذي قدّمه وزير المالية، في اجتماع مقبل لمجلس الوزراء، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى.

كما تناول اجتماع الحكومة اليوم، عرضا قدمه وزير الداخلية حول “المخطط الوطني لتنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة”.

“ويهدف هذا العرض إلى الوقوف على مدى جاهزية المخططات الوطنية والمحلية لتنظيم النجدة في حال وقوع الكوارث. ضمن نظرة استباقية”، يوضح البيان.

وفي قطاع النقل، قدّم وزير القطاع مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المحافظة السامية للموانئ، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.

بيان اجتماع الحكومة: