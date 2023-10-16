-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
عاجل
المجلس الأعلى للأمن: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية ضد المدنيين في فلسطين
الجزائر
المشروع والرعاة
باقي بوخالفة
2023/10/16
15
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
عطاف يستقبل وزير خارجية التشاد
تفكيك ورشتين سريتين لتصنيع الذخيرة الحية بسطيف
النعامة منطلق مشروع الماء المعدني لـ”الجزائرية للمياه”
الجزائر تحتضن اجتماع وزراء خارجية دول شمال أوروبا-إفريقيا في دورته الـ 20
أخبار الجزائر ليوم السبت 14 أكتوبر 2023
مديرون في مواجهة معضلة التلاميذ المعيدين
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 11 ولاية
2023/10/15
ماذا حدث لِمُنافسَي الجزائر قبل سحب قرعة “الكان”؟
2023/10/14
حديث عن إصابة بوعناني ومغادرة عطال للتدريبات قبل الآوان
2023/10/15
“الصورة لكلب”.. صحفي أمريكي يفضح كذب نتنياهو بشأن حرق المقاومة لطفل
2023/10/15
هذه هي القنوات الناقلة لودية الجزائر ومصر
2023/10/15
الرأي
المزيد
سقط القناعُ عن القناع
عمار يزلي
2023/10/16
المرابطون.. والطائفيون!
سلطان بركاني
2023/10/16
حتى أضعف الإيمان.. غاب
عبد الناصر بن عيسى
2023/10/16
وجاهدوا بأموالكم في فلسطين
عبد الحميد عثماني
2023/10/15
استعمار الاستعمار
محمد الهادي الحسني
2023/10/15