المشهد الثقافي العربي يعلن الحداد تضامنا مع فلسطين ورقعة الإدانة تتوسع

من الجزائر إلى تونس مصر والعراق: إرجاء.. تعليق وإلغاء التظاهرات

أعلنت، الخميس إلى الجمعة، عدد من الفعاليات العربية والمهرجانات عن توقيف دوراتها أو إلغائها وإرجائها تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالجرائم الصهيونية التي تدخل أسبوعها الثاني من العدوان.

ففي الجزائر، تم إرجاء تنظيم مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي تضامنا مع فلسطين وتنديدا بجرائم الكيان الصهيوني، حيث أصدرت وزارة الثقافة بيانا أوضحت فيه أن تأجيل المهرجان جاء على إثر “العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل، وبعد المجزرة الرهيبة التي تعرض لها مئات الأطفال والنساء والشيوخ العزل، وتبعا لتعليق كافة النشاطات الاحتفالية تعلن الوزيرة مولوجي إرجاء المهرجان في دورته الرابعة إلى تاريخ لاحقا”، كما تم وفي نفس السياق أمس الأول، إلغاء مهرجان المسرح المحترف بقالمة عشية انطلاقه، نظرا للأوضاع والتطورات التي تعرفها فلسطين.

وفي مصر، أعن مهرجان القاهرة عن إرجاء دورته 45 الذي كان مقررا في 15 من شهر نوفمبر المقبل وأصدرت إدارة المهرجان بيانا بالقرار الذي اتخذته الوزيرة نيفين الكيلاني التي اكتفت بالإعلان عن التأجيل دون تحديد موعد جديد من أجل إقامة الدورة المقبلة.

في نفس السياق، أعلنت أيضا إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن إرجاء دورة هذه السنة، التي كانت مقررة في 27 أكتوبر الجاري، “مراعاة للأحداث المأساوية في غزة”. وأصدرت إدارة المهرجان بيانا بتأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

وأوضح بيان المهرجان أن تأجيل الدورة جاء “ليعكس تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، وتعاطفاً مع أهالي غزة.” وقال البيان ذاته إن إدارة المهرجان أن تقام الدورة السادسة في أقرب وقت بعد استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية”.

وفي مصر تم أيضا تأجيل مهرجان الموسيقى العربية، حيث قررت وزارة الثقافة تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية، على أن يُحدد الموعدُ الجديدُ لاحقًا.

وفي تونس، أعلنت وزارة الثقافة إلغاء الدورة الـ34 لأيام قرطاج السينمائية، “تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وقالت الوزارة في بيان “اعتبارا للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الصهيوني الغاشم، قررت وزارة الشؤون الثقافية إلغاء تنظيم الدورة 34 من أيام قرطاج السينمائية”.

وفي سلطنة عمان، أعلنت دار الأوبرا السلطانية في مسقط إلغاء حفل يوم المرأة العمانية، الذي كان مقررا أن تحييه النجمة ماجدة الرومي بجانب إيقاف كل الاحتفالات والفعاليات تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وفي الكويت، أعلن مجلس الوزراء الكويتي إلغاء كافة الفعاليات الفنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ومنها حفلات لكل من تامر عاشور وبهاء سلطان وحسين الجسمي، كذلك في الأردن تم إلغاء حفلات ومهرجانات ونشاطات سنوية.

وفي العراق تم إلغاء كافة مظاهر الاحتفال في اختتام مهرجان بغداد المسرحي وتم الاكتفاء فقط بإعلان الفائزين وتوزيع الجوائز.