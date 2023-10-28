المشيخة العامة للزاوية القادرية في الجزائر وعموم إفريقيا تساند الفلسطينيين

"وقفة العزة لأهل غزة"

اختارت المشيخة العامة للزاوية القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا، أن تطلق مبادرة ”وقفة العزة لأهل غزة” من مقر الطريقة بولاية الوادي، تيمنا بقول شاعر الثورة مفدي زكرياء في “إلياذة الجزائر”، ”وكم كان سوف لضم الصفوف”، حيث كانت أولى المحطات إطلاق حملة جمع التبرعات بمختلف أشكالها، في إطار دعم القضية الفلسطينية ومساندة المرابطين على أرض غزة والمقاومة الشريفة، وذلك من خلال تحريك أتباع الطريقة القادرية ومريديها وكافة الشعب الجزائر للإنضمام لهذه المبادرة.

وأكد الشيخ الحسن حساني، شيخ الطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا، أن الزاوية القادرية حاملة لواء الجهاد منذ تأسيسها من شيخ المشايخ، سيدي عبد القادر الجيلاني، الذي دعّم وساند صلاح الدين الأيوبي في حملاته ضد الصليبيين من أجل تحرير بيت المقدس، بالإضافة إلى دور القادرية ومشايخها في نشر الشريعة والدين الإسلامي في إفريقيا وباقي ربوع العالم، مردفا بأن الزاوية القادرية، على غرار بقية الطرق الصوفية، على استعداد للتضحية من أجل مقدسات الأمة العربية والإسلامية في فلسطين، إذ أن الطريقة القادرية تعمل من أجل الصالح العام وصالح الأمة، مردفا بأنه يتشرف بانتمائه للزاوية القادرية والدولة الجزائرية التي أعطت سقفا كبيرا لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف الشيح الحسن حساني، شيخ الطريقة القادرية في الجزائر وعموم إفريقيا، بأن وجوده في مقر الزاوية القادرية بالوادي، هذا المقر الذي أسّسه الشيخ الهاشمي الشريف، رحمه الله، الذي انطلقت منه مساعدات داعمة ومؤيدة للثورات الشعبية في الجزائر، فضلا عن قيامه بـ”هدة عميش” ضد الاحتلال الفرنسي، كما أن الشيخ الهاشمي، رحمه الله، جنّد ودرب 450 جندي للمساهمة في ثورات ليبيا ضد الاحتلال الإيطالي، بالإضافة إلى كون مقر الزاوية القادرية بالوادي تحمل رمزية زيارة الإمام عبد الحميد بن باديس سنة 1938، كما أنه المكان الذي أسّست به أول جامعة في المغرب العربي، وهو دليل على أن الطريقة القادرية هي طريقة الكتاب والسنة، وتدعو للحفاظ على الأوطان، وتسهر على تعليم النشء، وكذلك حمل لواء الإسلام والمسلمين، ولهذا، تم اختيار مقر الزاوية القادرية بولاية الوادي لما لها من رمزية من أجل بداية إطلاق حملة التبرع لمساندة غزة ودعمها ضد العدوان الصهيوني الجبان.

وكشف المكلف بالإعلام، كمال كينة، بأن بداية حملة جمع التبرعات لصالح القضية الفلسطينية هو استجابة لدعوة الجزائر لنصرة الإخوة في غزة، مؤكدا بأن الزاوية القادرية سوف تعمّم هذه الحملة على جميع أتباع ومريدي الزاوية القادرية في جميع ولايات الوطن، كما أنها من الممكن أن تشمل حتى مريدي الطريقة من خارج الوطن وهذا دعما للقضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندة المقاومة ضد الهيمنة الصهيونية.