الأمين العام للمشيخة العامة للصلح في إفريقيا، محمد العربي الشايشي.

أشادت المشيخة العامة للصلح في إفريقيا تشيد بمواقف الجزائر في نصرة القضايا العادلة.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، أشاد الأمين العام للمشيخة، محمد العربي الشايشي، بالموقف الذي تتبناه الجزائر منذ استقلالها في نصرة القضايا العادلة عبر العالم، وهذا خلال افتتاحه للملتقى العلمي الثاني المنظم من طرف المشيخة، اليوم الاثنين، 14 جويلية، تحت شعار”آليات الصلح ونصرة القضايا العادلة” والذي جرى بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي.

واعتبر الأمين العام للمشيخة أن مواقف الجزائر تستند إلى “مرجعيات ثورية وأخلاقية ودينية جعلت صوت الجزائر قويا على الساحة الدولية رغم التحديات”.

وأضاف: “لقد اختارت الجزائر أن تكون صوتا للمظلومين لا صدى للظالمين”، ليلفت أن الدبلوماسية الجزائرية “ليست مجرد تمثيل سياسي بل رسالة تاريخية وإنسانية قائمة على نصرة القضايا العادلة والوقوف إلى جانب الشعوب المستضعفة، وذلك وفقا للمواثيق الدولية”.

وتعتمد الجزائر في ذلك على جملة من الأدوات الدبلوماسية وفي مقدمتها “الوساطة السياسية واتخاذ المبادرات لتقريب وجهات النظر، بالإضافة إلى تسويقها لمواقفها العادلة وفضح الجرائم الممارسة في حق الشعوب المظلومة”.

كما ذكر الأمين العام للمشيخة بأن مسألة نصرة القضايا العادلة تعتبر “تجسيدا راقيا للقيم الانسانية والأخلاقية العليا”، مشددا على أنها “ليست مواقف قانونية أو سياسية فحسب، بل هي تعبير عميق عن الضمير الحي”.