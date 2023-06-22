المصادقة بالإجماع على قانوني التقاعد وقائمة الأعياد الرسمية

صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، الخميس، على القانون المعدل لقائمة الأعياد الرسمية وكذا المتعلق بالتقاعد.

وفي جلسة علنية، صادق الأعضاء المجلس على نص القانون المعدل للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 والمحدد وكذا نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد وزير العمل فيصل بن طالب أن القانون المتعلق بالتقاعد، يهدف إلى تحقيق خطوة أخرى في نهج سياسة العدالة الاجتماعية، التي اعتمدتها الجزائر بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما المتقاعدين منهم.

كما أوضح الوزير، أن تعديل أحكام المادة الأولى من القانون رقم 63-270 المتضمن تمديد العطلة المدفوعة الأجر لعيدي الفطر والأضحى المباركين من يومين إلى ثلاثة أيام، سيمكن المواطنين من أداء هاتين الشعيرتين الدينيتين في أحسن الظروف، في جو من الفرحة والطمأنينة، مما سيساهم في تقوية الروابط العائلية والتلاحم الاجتماعي تعظيما لمبادئ ديننا الحنيف.