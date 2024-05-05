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رياضة
الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية:

المصادقة على الحصيلتين الأدبية والمالية وتعديل القوانين

ع. ع
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المصادقة على الحصيلتين الأدبية والمالية وتعديل القوانين

تمت المصادقة بالإجماع على الحصيلتين الأدبية والمالية لسنة 2023 للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية من طرف أعضاء الجمعية العامة المجتمعين في جلسة عادية بالجزائر العاصمة. كما صادق أعضاء الجمعية العامة على برنامج العمل والميزانية التقديرية لسنة 2024، وحضر أشغال الجمعية العامة 62 عضوا من أصل 89 عضوا، يمثلون 15 اتحادية أولمبية وذلك بفندق الأوراسي (الجزائر العاصمة) برئاسة وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية، عبد الرحمن حماد.

ونوه السيد حماد بالنتائج المسجلة من طرف الرياضيين الجزائريين في مختلف التظاهرات القارية والدولية، مؤكدين بذلك النتائج المميزة المسجلة خلال الألعاب المتوسطية بوهران حيث حققوا أحسن مشاركة جزائرية خلال هذا الموعد.

فبعد تحيته للرياضيين الجزائريين المتأهلين لأولبياد-2024 بباريس، أكد رئيس اللجنة الأولمبية بأن” الهيئة الأولمبية ستواصل مرافقة الرياضيين واتحادياتهم من أجل الاستجابة لكل مطالبتهم ورفع الراية الوطنية عاليا خلال أولمبياد باريس”.

كما تمت المصادقة على تعديل قوانين الهيئة الأولمبية خلال جمعية عامة طارئة عقدت عقب الجمعية العامة العادية.

وتعلقت التعديلات الجديدة بصورة خاصة بالتمثيل النسوي داخل الجمعية العامة الذي يمر من 30 الى 35 بالمائة من التركيبة العامة بالإضافة إلى المادة المتعلقة بمناصب نواب الرئيس التي تقلص عددهم إلى اثنين من بينهما امرأة. ويأتي هذا التعديل لقوانين اللجنة الأولمبية الجزائرية طبقا لتوجيهات الميثاق الأولمبي للجنة الأولمبية الدولية.

بالإضافة لأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية وممثلي الاتحاديات الأولمبية وغير الأولمبية، شهدت أشغال الجمعية العامة العادية حضور عدد من الشخصيات.

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