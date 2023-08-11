المصادقة على مشروع الحركة الخاصة بالقضاة 

شملت 788 حالة..

صادق المجلس الأعلى للقضاء، على مشروع الحركة الخاصة بالقضاة المقدم من قِبل المكتب الدائم والتي شملت 788 حالة.

وأفاد بيان المجلس الأعلى للقضاءالمجلس الأعلى للقضاء أن الحركة تضمنت 156 ترقية إلى منصب نوعي منها 33 رئيس محكمة و32 وكيلا للجمهورية و91 قاضي تحقيق.

وأضاف البيان أنه تم “المصادقة على مشروع الحركة جاء خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية الأولى لسنة 2023”.

وأشرف الرئيس الأول للمحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الطاهر ماموني، على المصادقة على المشروع بتكليف من رئيس الجمهورية.